Asegura misión salvadoreños puede acabar pandillas en Haití

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SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este jueves que la operación desplegada en Haití para rescatar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada en la periferia de Puerto Príncipe tiene la capacidad de acabar con las pandillas haitianas.

«Si acabamos con las pandillas de acá, podemos acabar con ellos. Es decisión de ellos si quieren que los acabemos o no», afirmó el mandatario durante una declaración a la prensa en el marco de la visita oficial de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

CONDICIÓN PARA EL RETIRO

Bukele sostuvo que, si bien la fuerza salvadoreña puede enfrentar a las pandillas, su objetivo es humanitario: «Si nos entregan a nuestros aerotécnicos vivos, ese mismo día nos regresamos».

Según informó el miércoles la Cancillería salvadoreña, El Salvador ha enviado a más de 2.000 efectivos de su Fuerza Armada a Haití en «una operación a gran escala respaldada por diversos países y organismos internacionales».

«NO SOMOS UN EJÉRCITO INVASOR»

«Nosotros sabemos cómo tratar con criminales de ese tipo», reiteró Bukele, al calificar la situación como «una batalla entre el bien y el mal, y nosotros estamos del lado del bien».

El mandatario enfatizó que El Salvador «no es un Ejército invasor, ni tiene ninguna intención neocolonialista».

Horas antes, en una publicación en X, había señalado que la operación «no es una invasión» porque su país «no tiene interés de dominar al pueblo haitiano».

«Nuestra intención, y tenemos autorización de todos los niveles internacionales y nacionales, es una misión de rescate de nuestros aerotécnicos. Nuestro objetivo es rescatarlos con vida y en ese camino vamos a darle una lección a las pandillas que los secuestraron», agregó.

EL ORIGEN DE LA OPERACIÓN

El Salvador, que ya participaba en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), intensificó su involucramiento en la crisis haitiana tras la emboscada del 18 de octubre en la periferia de Puerto Príncipe contra un vehículo en el que viajaban los cuatro militares.

El contingente salvadoreño, que incluye miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el fin de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que operó entre 2004 y 2017.

El pasado sábado circularon versiones sobre el hallazgo de restos humanos que podrían pertenecer a los militares desaparecidos, posibilidad que el presidente Bukele descartó.

jt-am