SANTO DOMINGO.- El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Deligne Ascención, restó importancia a las diferencias públicas entre la vicepresidenta Raquel Peña y la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, al considerar que forman parte del intercambio normal entre dirigentes políticos.

“No me atrevería a calificar esto de dimes y diretes; más bien ha sido una conversación que podríamos catalogar como normal entre dirigentes de una organización política”, expresó.

Ascención se pronunció al ser consultado sobre los recientes desacuerdos entre ambas funcionarias, luego de que Ortiz Bosch sugiriera que Peña debe construir paulatinamente su experiencia política.

La vicepresidenta respondió que respeta a la exvicepresidenta de la República, a quien calificó como la madre de todos los perremeístas, pero defendió su derecho a expresar sus propios criterios.

El dirigente oficialista sostuvo que es natural que dentro de cualquier organización existan diferencias de opinión y destacó las cualidades humanas y políticas de ambas dirigentes.

“Son dos mujeres que honran y prestigian a la sociedad dominicana, y los perremeístas nos sentimos sumamente orgullosos de contar con figuras de las altas calidades humanas y políticas de doña Milagros Ortiz Bosch y doña Raquel Peña”, manifestó.

Asimismo, recordó que el PRM ha exhortado a sus miembros a evitar confrontaciones públicas y canalizar las discrepancias mediante los organismos internos.

“Hemos hecho un llamado enfático para que cualquier diferencia de criterio o postura relacionada con la vida institucional del partido se ventile estrictamente a través de los canales y organismos correspondientes”, subrayó.

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