ARGENTINA: Expulsan dominicano condenado por delitos drogas

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

ARGENTINA.- La Dirección Nacional de Migraciones concretó este jueves la expulsión definitiva del territorio argentino del ciudadano dominicano José Luis Rodríguez Cabrera, de 41 años, condenado por narcotráfico.

La medida había sido dispuesta en agosto de 2025 e incluía la cancelación de su residencia legal y la prohibición permanente de reingreso al país. La expulsión se ejecutó una vez que la orden quedó firme y se cumplieron todas las condiciones legales para hacerla efectiva.

CONDENA Y DETENCIÓN

Rodríguez Cabrera cumplía una condena de cuatro años y tres meses de prisión por comercialización de estupefacientes en la ciudad. Permanecía detenido en la Unidad de Detención Nº1 desde abril de 2024.

La causa se originó por infracción a la Ley de Estupefacientes, donde fue hallado coautor del delito de comercialización de sustancias.

OPERATIVO DE TRASLADO

El operativo para su expulsión comenzó durante la madrugada de este jueves, cuando fue retirado del establecimiento penitenciario.

Desde allí fue trasladado inicialmente al aeropuerto de Río Grande para luego volar a Buenos Aires y finalmente ser conducido al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde se concretó su salida definitiva del país.

COORDINACIÓN ENTRE ORGANISMOS

El delegado de Migraciones en Tierra del Fuego, Ariel Escobar, destacó la coordinación para el procedimiento entre la Justicia Federal, las fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario.

Escobar aclaró que la medida no implica una persecución contra ciudadanos extranjeros, sino la aplicación estricta de la legislación migratoria ante delitos graves.

«No se expulsa a nadie por su nacionalidad: se aplica la ley a quien delinque», sostuvo el funcionario.

Según informó la Delegación, la expulsión se concretó sin inconvenientes ni demoras. La articulación con los distintos organismos será uno de los ejes principales de trabajo de la Delegación Tierra del Fuego de Migraciones de cara al futuro.