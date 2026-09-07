Argentina condecora a Gustavo Hernando, ex embajador de RD

Gustavo Enrique Hernando Castillo, exembajador de República Dominicana en Argentina, y Sandra Winkler, embajadora de Argentina en República Dominicana.

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SANTO DOMINGO.– La República Argentina distinguió al diplomático dominicano Gustavo Enrique Hernando Castillo con la Orden de Mayo al Mérito, en el grado de Gran Cruz, uno de los principales reconocimientos que ese país otorga a ciudadanos extranjeros por sus servicios y contribuciones.

La condecoración fue formalizada mediante la Resolución 92/2026 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, luego de la aprobación del Consejo de la Orden de Mayo.

Hernando Castillo se desempeñó como embajador extraordinario y plenipotenciario de República Dominicana en Argentina, desde donde contribuyó al fortalecimiento de los vínculos diplomáticos, comerciales y de cooperación entre ambas naciones.

Durante su gestión participó en iniciativas orientadas a ampliar la cooperación bilateral y generar nuevas oportunidades en áreas de interés común.

Entre los acuerdos promovidos durante ese período figura el de política de cielos abiertos entre Argentina y República Dominicana, iniciativa dirigida a fortalecer la conectividad aérea y favorecer el turismo, el intercambio comercial y los vínculos entre ambos países.

De acuerdo con la normativa argentina, la Orden de Mayo está destinada a ciudadanos extranjeros que se hayan destacado por sus servicios y obras personales y que sean considerados merecedores de la gratitud de la nación argentina.

La distinción reconoce la trayectoria diplomática de Hernando Castillo y sus aportes al fortalecimiento de las relaciones entre República Dominicana y Argentina.

sp-am