Aracelis Díaz, la voz dominicana que entrevista al poder en NY

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No llegó a Nueva York a probar suerte. Llegó a hacer historia.

En una ciudad donde ocho millones de voces compiten cada día por ser escuchadas, donde el ruido es constante y el anonimato es la norma, la dominicana Aracelis Díaz logró lo que parece imposible: que su voz sea respetada, esperada y escuchada.

No fue un golpe de suerte. Fue trabajo, disciplina y una vocación inquebrantable.

Actualmente forma parte del reconocido programa Revista de Noticias, que produce el destacado comunicador Rafael Díaz Cepin, uno de los espacios informativos de mayor credibilidad entre la diáspora dominicana en la Gran Manzana. Allí, Aracelis se ha consolidado como una entrevistadora de alto calibre, por cuyo micrófono desfilan senadores, congresistas, alcaldes, empresarios, líderes comunitarios, artistas y figuras que toman decisiones.

Con un estilo directo, profesional, elegante y sin miedo a preguntar lo que otros callan, Aracelis Díaz se ha ganado dos cosas que en Nueva York valen oro: la confianza de los poderosos y el cariño de su gente.

DE INMIGRANTE A REFERENTE

Dejar su tierra, su familia, sus costumbres y empezar de cero en la Gran Manzana no fue fácil. Como toda inmigrante dominicana, Aracelis conoció el sacrificio del trabajo duro, la nostalgia de diciembre lejos de casa y los días difíciles donde todo parece cuesta arriba.

Pero nunca soltó el micrófono. Porque para ella, comunicar no es un trabajo. Es una misión.

Entendió desde el principio que la comunidad dominicana en Nueva York no necesitaba más ruido, necesitaba orientación. No necesitaba escándalo, necesitaba representación.

RAÍCES Y ORIGEN

Sus inicios no fueron en los medios. Fueron en el trabajo honesto de todos los días.

«Mis inicios fueron trabajando como secretaria ejecutiva en Baní. Luego me trasladé a San Francisco de Macorís, mi pueblo natal, donde continué trabajando como secretaria en una institución que impartía clases técnicas. En las noches asistía a la Universidad Nordestana, donde estudiaba Derecho», recuerda.

También trabajó como promotora de productos de la canasta familiar en los supermercados. Fue ahí donde descubrió su vocación: «Desde muy temprano me di cuenta de que disfrutaba orientar y ayudar a las personas».

Aclara que no trabajó en los medios de comunicación en República Dominicana. «Mi formación en comunicación comenzó en Nueva York, donde inicié mis estudios con la locución y posteriormente continué preparándome en televisión».

LA MIGRACIÓN: EL SALTO

Aracelis cuenta que vino a Nueva York con una idea clara. «Quería expandirme y alcanzar nuevas metas. Sin embargo, como les sucede a muchas personas cuando llegan, el idioma fue una de las primeras barreras que tuve que enfrentar», recuerda.

«Y el reto mayor vino después. Lo más difícil fue superar la barrera del idioma y criar a mis hijos aquí. Fue un gran reto, pero, gracias a Dios, se convirtió en un logro hermoso», señala.

EL SELLO DE REVISTA DE NOTICIAS

Su propuesta comunicacional es clara y firme: periodismo serio, responsable, útil y al servicio de la diáspora.

Lejos del sensacionalismo barato y del periodismo de titulares vacíos, desde Revista de Noticias, junto a Rafael Díaz Cepin, apuesta por la información que orienta, que educa, que defiende y que conecta. Un periodismo que explica lo que pasa en Washington Heights o El Bronx, y también lo que se decide en City Hall, en Albany y en Washington, pero que afecta directamente a los dominicanos.

LA ENTREVISTADORA DEL PODER

En cada entrevista, Aracelis demuestra tres cualidades que la definen: preparación, agudeza y sensibilidad humana.

No improvisa. Investiga. Llega con datos, con contexto, con historia. No busca el sonido viral de 10 segundos para TikTok. Busca la verdad, la respuesta que la comunidad necesita escuchar.

Por eso, importantes personalidades eligen sentarse frente a ella. Saben que frente a Aracelis no hay trampa, no hay amarillismo. Hay una profesional que respeta al entrevistado, pero respeta más a su audiencia. Y saben que una entrevista en Revista de Noticias garantiza algo que ninguna campaña publicitaria compra: credibilidad y alcance real en la comunidad más influyente, trabajadora y vibrante de Nueva York: la dominicana.

Su estilo es único: pregunta con firmeza, pero con respeto. Confronta con elegancia. Escucha. Deja hablar, pero no deja evadir.

Sobre su ejercicio en la diáspora, explica: «Dios me abrió las puertas. Las oportunidades fueron apareciendo una tras otra, y las aproveché para seguir creciendo y aprendiendo».

Y no oculta las barreras. «Sí, he sentido discriminación, porque algunos creen que este es un mundo solamente de hombres. Sin embargo, las mujeres hemos demostrado que también tenemos mucho que aportar a la comunidad. En mi caso, lo hago con mucha pasión y amor».

Cuando se le pregunta por la entrevista que más la marcó, responde con humildad: «No hay una entrevista en particular que me haya marcado, pero sí he obtenido mucho aprendizaje».

En tiempos de noticias falsas, su fórmula es simple: «Hago un trabajo limpio y transparente en las redes sociales. Mis seguidores me dicen que esa forma de trabajar marca la diferencia en mi carrera».

IDENTIDAD Y COMUNIDAD

¿Se siente más dominicana en Nueva York? «Siempre me siento dominicana. Llegué muy joven a Nueva York y tengo más años viviendo aquí que allá, pero siempre estoy orgullosa de mi gente y de ser dominicana».

Siente el peso de su rol. «Siento una gran responsabilidad en todo lo que hago, porque me siguen personas de todas partes y siempre quiero poner en alto a mi país».

Sobre el papel de las comunicadoras con los recién llegados, es contundente: «Orientar a quienes llegan y ayudarlos en todo lo que sea posible».

MÁS QUE UNA COMUNICADORA

Madre, profesional, inmigrante, líder comunitaria. Aracelis Díaz encarna el rostro de la mujer dominicana exitosa en el exterior.

Es la prueba viva de que se puede ser madre presente y profesional exitosa. Que se puede ser dominicana de pura cepa y neoyorquina a la vez. Que se puede triunfar sin olvidar de dónde vienes y sin perder la humildad de hacia dónde vas.

Representa a miles de mujeres dominicanas que se levantan a las 5:00 de la mañana, que trabajan, que estudian, que crían, que luchan y que no se rinden. En ella, muchas se ven reflejadas.

Desde Revista de Noticias, junto a Díaz Cepin, Aracelis demuestra cada semana que el periodismo dominicano en Nueva York está más vivo, más fuerte, más necesario y más profesional que nunca.

Y que tiene rostro de mujer. Rostro de madre. Rostro de inmigrante. Rostro dominicano.

Ella no busca ser famosa. Busca ser útil.

No busca titulares vacíos. Busca respuestas.

No busca aplausos fáciles. Busca servir.

Profesional. Madre. Líder. Aracelis Díaz es la mujer que entrevista a las personalidades que hacen la noticia en Nueva York.

Y su historia, apenas comienza.

jt-am