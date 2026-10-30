Apuesta diplomacia económica para atraer más inversión a RD

El Canciller Bisonó habló este viernes durante la juramentación de la nueva Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera.

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SANTO DOMINGO.- El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, anunció que su gestión priorizará el desarrollo de una diplomacia económica orientada a identificar oportunidades de negocios e inversiones en el extranjero que impulsen el crecimiento y la competitividad de República Dominicana.

Durante la juramentación de la nueva Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX) el funcionario explicó que los representantes diplomáticos dominicanos tendrán un papel activo en la promoción del país como destino para los capitales internacionales.

La nueva directiva de ASIEX, presidida por Rocío Velarde, ejecutiva de Citi República Dominicana, tendrá una vigencia hasta el 2028.

INVERSIÓN EXTRANJERA US$5,000 MILLONES EN 2025

En ese contexto, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, destacó que la inversión extranjera directa alcanzó los US$5,000 millones en 2025, una cifra récord.

Ambos funcionarios coincidieron en que el país reúne condiciones favorables para atraer empresas internacionales, aunque señalaron que uno de los grandes retos es consolidarlo como un hub tecnológico.

Bisonó sostuvo que captar inversión extranjera será una prioridad de la política exterior, por su impacto en la generación de empleos, el fortalecimiento del aparato productivo y el desarrollo económico.

PRESENTA CUATRO PRIORIDADES

Velarde afirmó que el desafío no consiste únicamente en alcanzar cifras récord de inversión, sino en convertir esos recursos en productividad, desarrollo industrial y mayor valor agregado.

Identificó cuatro prioridades: formación de talento humano, eficiencia energética, desarrollo logístico y de innovación, y fortalecimiento de la seguridad jurídica y la agilidad regulatoria.

Informó que las empresas afiliadas a ASIEX representan inversiones superiores a US$30,000 millones, aportan el 30 % de las recaudaciones estatales y reinvierten más del 60 % de sus utilidades en el país.

La entidad también impulsará una estrategia nacional para atraer inversiones, modernizar el marco laboral y simplificar los procedimientos administrativos.

Durante el acto, ASIEX reconoció a Bisonó por su trayectoria en el servicio público y sus aportes a la promoción de la inversión extranjera.

an/am