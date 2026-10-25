Apresan en el Distrito Nacional peligroso fugitivo de EE.UU.

SANTO DOMINGO.- Unidades especiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals), coordinados por el Ministerio Público, arrestaron a Sherman Kemp, de 47 años, alias «Goose», un peligroso fugitivo de la justicia norteamericana que escapó en septiembre de este año de una custodia federal en Miami, Florida.
La detención se produjo en la calle Leonardo Da Vinci, del Distrito Nacional, como parte de una amplia labor de seguimiento e inteligencia operativa.
Su captura pone fin a una búsqueda internacional de varios meses. Kemp cumplía una condena acumulada de casi 30 años de prisión por cargos dictados en el Distrito de Maryland y el Distrito Este de Pensilvania.
CARGOS QUE ENFRENTA
Entre las acusaciones figuran conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, posesión de un arma de fuego en relación con un delito de tráfico de drogas, posesión con intención de distribuir más de 500 gramos de cocaína, así como conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir heroína, entre otros.
El detenido ganó notoriedad en el año 2004 al aparecer en el infame video de Baltimore titulado «Stop Snitching» (No delates), utilizado por mafias locales para intimidar a testigos y evitar que cooperaran con las autoridades.
Kemp se convirtió en uno de los fugitivos más buscados por las autoridades federales tras escapar el 11 de septiembre de 2026 durante un traslado penitenciario bajo permiso temporal.
DEPORTACIÓN Y ENTREGA
El ciudadano estadounidense fue deportado a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) con destino a Miami, donde fue entregado a los US Marshals para responder por las acusaciones en su contra.
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