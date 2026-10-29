Aplazamiento de elecciones centra titulares en Haití

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Puerto Príncipe, 29 oct.- Un nuevo aplazamiento de las elecciones presidenciales y legislativas, la continuidad de la violencia y las conversaciones con El Salvador, acaparan hoy los titulares de la prensa en Haití.

Los comicios estaban previstos para el 13 de diciembre de este año, pero el Consejo Electoral Provisional (CEP) publicó la víspera una actualización del calendario y anunció que su celebración será el 18 de julio de 2027.

El CEP precisó que la campaña comenzará el 15 de abril y una posible segunda vuelta tendría lugar el 4 de octubre.

Haití no realiza elecciones desde 2016 y estas debieron llevarse a cabo el 30 de agosto último, pero dicho organismo decidió posponerlas debido a la crisis política que vive este país, los continuos enfrentamientos con bandas armadas y la inestabilidad institucional.

Desde el asesinato del entonces presidente Jovenel MoÃ¯se, en 2021, esta nación no cuenta con un gobierno estructurado y en la actualidad Alix Didier Fils-Aimé ejerce el cargo de primer ministro de manera interina.

Medios locales como Le Nouvelliste resaltaron también una conversación telefónica reciente entre el jefe del Ejecutivo haitiano y el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, quienes dialogaron sobre una operación para rescatar a cuatro militares de ese último país.

De acuerdo con un comunicado oficial, Bukele calificó la acción como un operativo contundente cuyo despliegue sobrepasa los dos mil soldados, una maniobra a gran escala respaldada por diversos países y organismos internacionales.

of-am