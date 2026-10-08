APAP anuncia Cero de Oro con más de 40 millones en premios

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SANTO DOMINGO.- La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) anunció una nueva edición de su tradicional campaña de ahorro Cero de Oro, que este año distribuirá más de RD$40 millones en premios, incluidos 10 apartamentos, consolidándose como una de las promociones de mayor trayectoria del sistema financiero dominicano.

Bajo el concepto “Cero de Oro de APAP, la fiesta del ahorro”, la campaña busca reconocer el esfuerzo y la disciplina financiera de miles de personas que trabajan para alcanzar metas personales y familiares mediante el hábito del ahorro.

“Esta edición destaca el esfuerzo cotidiano que realizan miles de personas para alcanzar metas personales y familiares, reconociendo la disciplina financiera como una herramienta para transformar proyectos en realidades”, afirmó Pedro Durán, vicepresidente senior de Negocios de APAP.

MECÁNICA Y BENEFICIOS

Durán explicó que los participantes podrán generar boletos mediante el incremento y mantenimiento de sus balances, así como por la apertura de nuevos certificados. También se otorgará el doble de boletos a los clientes que reactiven sus cuentas.

Los integrantes del programa de confianza Somos recibirán, además, el doble de boletos por sus cuentas de ahorro y certificados de depósito.

Los clientes podrán consultar los boletos acumulados a través de la aplicación móvil de APAP, además de las sucursales y el centro de contacto de la entidad.

CUATRO SORTEOS ENTRE 2026 Y 2027

La promoción contempla cuatro sorteos, programados para noviembre y diciembre de 2026, y enero y febrero de 2027.

En total, 110 socios ahorrantes y clientes serán premiados durante esta edición, como parte de la estrategia de APAP para incentivar el ahorro y fortalecer la planificación financiera de las familias dominicanas.

Las bases y condiciones de la promoción estarán disponibles en las plataformas digitales y redes sociales de la entidad financiera.

an/am