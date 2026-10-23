Anuncian Torneo Ajedrez Conde Peatonal para el 5 de diciembre

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SANTO DOMINGO.- El XV Torneo de Ajedrez Conde Peatonal se celebrará el sábado 5 de diciembre en la calle El Conde, con inscripciones gratuitas y premios en metálico, trofeos y medallas.

Aquiles Rodríguez, coordinador del evento, informó que la competencia se disputará en las categorías máster, adultos, juvenil e infantil, con la participación de estudiantes de escuelas, colegios y clubes.

En el ámbito cultural, como en años anteriores, se extendió una invitación a estudiantes y egresados de la Escuela Nacional de Artes Visuales (ENAV), así como a representantes de la Dirección General de Bellas Artes, dependencia del Ministerio de Cultura, para que participen en las actividades programadas.

Asimismo, se realizará una exposición de trabajos artesanales de la Asociación de Mujeres Artesanas, con el propósito de integrar el ajedrez y las expresiones artísticas en una jornada dedicada a la cultura y la recreación.

El torneo cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Ajedrez.

PAÍS INVITADO

En relación con la participación de un país invitado, los organizadores informaron que en esta edición no fue posible concretarla debido a dificultades de representatividad y coordinación diplomática.

No obstante, dejaron abierta la invitación para que un país interesado participe como invitado en la próxima edición, correspondiente al XVI Torneo de Ajedrez Conde Peatonal, previsto para el próximo año.

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