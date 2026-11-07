Anuncian nominados al Premio Nacional Periodismo Digital

SANTO DOMINGO.- El Observatorio de Medios Digitales Dominicanos anunció los nominados al Premio Nacional de Periodismo Digital 2026, iniciativa respaldada por el Banco Popular Dominicano.

La presidenta del organismo, la periodista Cristal Acevedo, informó que la ceremonia de entrega se celebrará el miércoles 18 de noviembre, a las 6:30 de la tarde.

Grabo Estilo tendrá a su cargo el diseño de las estatuillas, con el respaldo de su propietaria, la empresaria Sulin Lantigua. También patrocinan Farmacias GBC, Carrefour, Soler Computer, Departamento Aeroportuario, Idoppril y RD Vial.

Lista de nominados:

1. Mejor periodista en redes sociales

– Ángela Ramírez

– Lisandro Torres

– Ramón Tolentino

– Roberto Cavada

2. Periodista digital del año

– Abigaíl Díaz

– Carolina Pichardo

– Daniel Jiménez Donastorg

– José Rafael Mata

3. Mejor nuevo medio digital

– estilodominicano.com

– eldiario.do

– elpulsord.do

– exposicionmediatica.com

– humankindnews.com

4. Mejor podcast

– Almuerzo de negocios

– Bajo cero podcast

– Economics data podcast

– Pesos pesados

5. Mejor reportaje digital

– Adrian R. Morales: «De Friusa al Ozama: las ciudades que el turismo dominicano todavía debe construir», Bohío News.

– David Ruiz: «La apuesta dominicana por el nearshoring verde y la ciencia del sargazo», periódico El Demócrata.

– Joan Sebastián Vallejo: «Feminicidio en cifras: tragedia humana y económica que estremece a la sociedad», periódico El Dinero.

– Luis David Flores: «Personas con discapacidad y empleo: inclusión que genera valor», periódico El Dinero.

– Frankelvin Sánchez Reyes: serie periodística «Violencia de Género», periódico El Caribe.

6. Mejor periódico digital de espectáculos

– cinedominicano.co

– herrerafarandula.net

– luminariastv.com

– masvip.com.do

7. Mejor proyecto de innovación en medios digitales

– El shot diario

– Guillermo Molina Mueses: «Las guardianas derribadas: las esculturas monumentales de Antonio Prats-Ventós en el Palacio de Bellas Artes».

– Más allá del titular

– Portal Raíz climática

8. Mejor periódico digital de salud

– actualidadmedica.com.do

– diariodesalud.com.do

– saludnews.net

– resumendesalud.net

9. Mejor periódico digital de turismo

– censoturistico.com

– infoturdominicano.com

– turismoyatracciones.com

– recorriendoconsalvador.com

10. Mejor versión digital de un medio impreso

– elcaribe.com.do

– nuevodiario.com.do

– hoy.com.do

– diariolibre.com

– listindiario.com

11. Mejor periódico nativo digital

– deultimominuto.com

– diariodelpais.com

– elpregonerord.com

– ense gundos.do

– panorama.com.do

12. Mejor periódico digital de economía

– diariofinanciero.do

– eldinero.com.do

13. Mejor periódico digital del Sur

– elguardian.com.do

– elocoeno.com

– lascalientesdelsur.com

– lalupadelsur.com

14. Mejor periódico digital del Cibao

– elcentineladigital.com.do

– eljacaguero.com.do

– elsol desantiago.com

– puertoplatahabla.com

15. Mejor periódico digital del Este

– bavarodigital.net

– ciudadoriental.com

– franklincordero.com

– mdigitalrd.com

– soyserie23.com

16. Mejor periódico digital de deportes

– deportealdia.net

– espn.com.do

– impactodeportivo.com.do

– piodeportes.com

17. Mejor programa digital de opinión

– La Quinta Pata

– El cafecito con Nieves

– Despertar Político

– Somos Pueblo

– Impolíticamente Correcto

18. Mejor canal de YouTube

– Las exclusivas con José Peguero

– La quinta pata

– Somos pueblo

– Más allá de la curva

19. Mejor plataforma digital de temas políticos

– Cachicha

– Coyuntura

– El 27 rd

– Karoleaks

– Vota media rd

20. Mejor reportero digital

– Coralia Lebrón

– Heidy Galicia

– Guasapo Pirón

– Moisés Aldo

– Wal Polanco

21. Mejor periódico digital en redes sociales

– deultimominuto.com

– eldemocrata.do

– elpregonerord.com

– panorama.com.do

22. Mejor medio digital especializado

– diacrd.com

– ehplus.do

– nuestrasinstitucionespublicas.com

– raizclimatica.com

– reyduran.com

23. Mejor contenido de opinión y análisis difundido en plataformas digitales

– Isis Álvarez

– Manuel Cruz

– Pridah Suero

– Susy Aquino Gautreau

24. Mejor cobertura digital

– Reconocidos.net

– Actívate con el Negro

– La Vuelta News

– Infórmate Lo Real

El jurado está integrado por José Rafael Sosa, presidente; Francisco Marte, periodista; Amelia Reyes, presidenta de Sodomedi; Priena Almonte, periodista; Otniel Salcedo, estratega de comunicación; Yahaira Sánchez, periodista, y Orlando Moya, presidente de CENATP.

Acevedo también anunció que será entregado el Gran Premio Nacional de Periodismo Digital a un profesional con amplia trayectoria en medios digitales y aportes al desarrollo del sector.

Los criterios de evaluación incluyen calidad del contenido, trayectoria, incidencia mediática y aprovechamiento de los recursos del periodismo digital.

El galardón es organizado por el Observatorio de Medios Digitales Dominicanos con el propósito de reconocer el trabajo de periodistas, comunicadores y plataformas comprometidos con la producción de mejores contenidos para internet.

dh/am