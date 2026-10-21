Anuncian cartelera con cuatro títulos regionales en la RD

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La empresa Shuan Boxing Promotion anunció la celebración en República Dominicana de una cartelera de boxeo profesional que incluye la disputa de cuatro títulos regionales.

Su presidenta, Bélgica Peña, informó que el evento se efectuará el 21 del próximo mes en el Pabellón de Combate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Resaltó que uno de los atractivos será el combate del prospecto dominicano Feudri Franco, quien buscará convertirse en campeón mundial juvenil, lo que daría un gran impulso internacional a su carrera. Presenta récord invicto de 8-0, con siete victorias por la vía del nocaut.

El turno estelar estará a cargo del invicto estadounidense de ascendencia dominicana Pablo Valdés, quien presenta una impresionante foja de 10 victorias, nueve de ellas por nocaut, y se enfrentará al colombiano Andrés Pérez, con marca de 21 triunfos, dos derrotas y 15 nocauts.

“Este enfrentamiento promete una noche cargada de adrenalina y acción sobre el cuadrilátero”, planteó Peña.

Además de la acción boxística, el público podrá disfrutar de un espectáculo artístico, una propuesta con la que Shuan Boxing Promotion buscará ofrecer una experiencia diferente.

“Será una noche espectacular, en la que combinaremos el boxeo profesional con el entretenimiento”, sostuvo la principal ejecutiva de la promotora.

of-am