Anuncia Código Penal RD será modificado antes de aplicarlo

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SANTO DOMINGO, 10 jul (Prensa Latina) – Dieciocho artículos serán revisados, incluidos cinco relacionados con la libertad de expresión y de prensa, antes de la entrada en vigor del Código Penal de la República Dominicana en agosto, informó hoy el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

Dijo que fue depositada ya ante la Secretaría General Legislativa la iniciativa mediante la cual se propone variar varios artículos de la ley que instituye el Código Penal, con el objetivo de que las reformas sean conocidas y aprobadas antes de su aplicación.

OBSERVACIONES Y APORTES DE DISTINTOS SECTORES

La iniciativa incorpora mejoras derivadas de las observaciones y aportes formulados por diversos sectores de la sociedad, entre ellos juristas, académicos, representantes de los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de fortalecer el texto que será sometido al estudio de la Comisión Bicameral.

Las modificaciones propuestas comprenden 18 artículos del Código y abarcan materias relacionadas con la protección de derechos fundamentales, la libertad de expresión, la protección de niños y adolescentes, la administración de justicia, la lucha contra la corrupción y el perfeccionamiento técnico de diversos tipos penales.

REITERA COMPROMISO DEL CONGRESO

El presidente del Senado reiteró el compromiso del Congreso de que las enmiendas recomendadas sean conocidas y sancionadas antes de entrada en vigor del Código Penal, garantizando que el país cuenta con un texto más preciso y enriquecido.

sp-am