Antonio Marte respalda el despliegue militar de Bukele

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SANTO DOMINGO.– El senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, respaldó el despliegue de militares de El Salvador en Haití para localizar y rescatar a cuatro técnicos aeronáuticos desaparecidos en Puerto Príncipe.

“Que les dé duro a las bandas. A Bukele lo mandó Dios a Haití”, expresó el legislador al referirse a la decisión del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de enviar efectivos militares al vecino país.

La operación se produce en medio de la tensión por la desaparición de los cuatro salvadoreños, quienes permanecen secuestrados desde hace más de una semana.

Marte también aseguró que la frontera dominicana se encuentra protegida frente a las organizaciones armadas que operan en territorio haitiano.

“La frontera está segura. El presidente dijo que las bandas no pueden intentar llegar a 20 kilómetros, que echen para atrás. Yo me siento seguro; la frontera nunca había estado tan segura”, manifestó.

Por su parte, Bukele explicó que el despliegue militar no constituye una invasión ni busca apropiarse de los recursos de Haití, sino garantizar el regreso seguro de sus cuatro compatriotas.

El mandatario salvadoreño comunicó su posición al pueblo haitiano mediante un mensaje publicado en creole en su cuenta de la red social X.