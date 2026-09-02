Antoliano Peralta presenta libro Después de Trujillo: Un lustro convulso

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SANTO DOMINGO.- El abogado, escritor y ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, pondrá en circulación este jueves 3 de septiembre su nuevo libro «Después de Trujillo: Un lustro convulso, 1961-1966», una obra que reconstruye uno de los períodos más intensos y determinantes de la historia política contemporánea de la República Dominicana.

La presentación, que será a las 6:30 de la tarde, en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, es organizada junto con la Editora Manatí.

La obra aborda los acontecimientos ocurridos entre la muerte de Rafael Leónidas Trujillo Molina, el 30 de mayo de 1961, y las elecciones de 1966, período en el que el país experimentó profundas transformaciones políticas y sociales.

El autor recorre las causas que pusieron fin a la dictadura de más de tres décadas, la transición política, el gobierno de Juan Bosch, el golpe de Estado de 1963, el Triunvirato, la Revolución de Abril de 1965, la intervención militar estadounidense y las elecciones de 1966, en las que resultó electo Joaquín Balaguer.

Peralta Romero hace énfasis en identificar la sustentación constitucional que se dio en los gobiernos fugaces de esa época. En ese orden, detalla cada una de las reformas constitucionales inmediatamente después de la caída de Trujillo y durante el lustro objeto de estudio.

El historiador Juan Daniel Balcácer destaca en la presentación de la obra que Peralta Romero reconstruye el convulso intervalo histórico transcurrido entre la muerte de Trujillo y el cambio político producido cinco años después.

SOBRE EL AUTOR

Peralta Romero nació en Miches, provincia El Seibo. Es abogado y escritor, con más de cuatro décadas de ejercicio profesional. Entre 2020 y enero de 2026 se desempeñó como consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Actualmente ocupa el cargo de ministro de Justicia de la República Dominicana.

Ha publicado obras de carácter jurídico, entre ellas «Reformas a la Constitución Política Dominicana, 1994-2002-2010», escrita junto a Rafael Peralta Romero, y «Precisiones jurídicas y otros temas», cuya segunda edición ampliada fue puesta en circulación en 2024.

Con «Después de Trujillo: Un lustro convulso, 1961-1966», Peralta Romero incursiona en el análisis histórico de cinco años decisivos para comprender el proceso de transformación política que condujo a la República Dominicana hacia un nuevo escenario institucional y democrático.