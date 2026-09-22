Delegación cubana abandona la ONU durante discurso de Trump

NUEVA YORK.- La delegación de Cuba abandonó este martes el salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refería a la situación de la isla durante su discurso ante los líderes mundiales.
La salida se produjo cuando Trump calificó a Cuba como un “Estado absolutamente fallido” y afirmó que el sistema gobernante en la isla se encuentra bajo una presión que, según dijo, es la mayor que ha enfrentado hasta ahora. También aseguró que “caerá” y sostuvo que “la libertad llegará a Cuba”.
El mandatario estadounidense dijo además que su administración busca un “cambio fundamental” en la situación cubana y señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, está “profundamente involucrado” en negociaciones con La Habana, aunque no ofreció detalles sobre el alcance de esos contactos.
La delegación cubana, encabezada por el canciller Bruno Rodríguez, salió del salón durante esas declaraciones de Trump. El episodio se produjo en medio de las renovadas tensiones entre Washington y La Habana.
CUBA RECHAZA LAS DECLARACIONES
Tras el discurso, Rodríguez rechazó las afirmaciones del presidente estadounidense y defendió el derecho de Cuba a mantener su independencia y soberanía. El canciller cubano ha sostenido previamente que no existen negociaciones formales entre ambos gobiernos, aunque sí se mantienen canales de comunicación.
La salida de la delegación cubana se convirtió en uno de los momentos de mayor tensión durante la intervención de Trump ante la Asamblea General, en una jornada marcada por sus pronunciamientos sobre Cuba, Irán y otros asuntos de política internacional.
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Una posición correcta, la tomada prestigiosa DELEGACION DE CUBA, mientras, el psicópata presidente de USA, se refería a la CUBA, SOBERANA, LIBRE E INDEPENDIENTE y que ha sido nación que se ha dejado doblegar a lo largo de 67 años de bloqueos económicos, financieros, políticos, diplomáticos y culturales.
La CUBA REVOLUCIONARIO, ha sido una nación combativa y defensora rajatablas de su territorio como lo demostró, Bahía de Chino y defensora de su población principalmente.
Salir mister Trump, con su grandeza y querer amenazar a CUBA, porque no responde a los intereses de los imperialistas del momento que lleva cabo con mucha intensidad, el violador de un territorio ajeno y que además, CUBA, es una nación que no tiene que jugar, el papel que juegan una gran parte de las naciones del patio, es decir, América de Sur, Centroamérica y el Caribe, hoy naciones falderas al servicio del imperialismo estadounidense.
No importa, las amenazas del nuevo HITLER del Siglo XXI, quien se vive a abrigando derechos que no le corresponden, en inmiscuirse, en asuntos internos de una nación que ha sido capaz de mantenerse, aún con bloqueo sistemático por el simple hecho de la actual CUBA, se le ha prestado , el pecho de defender su territorio, aún con el poderío militar y económico que tiene, el imperialismo estadounidense, es decir, USA.
Pienso que la poderosa DELEGACION CUBANA, jugó su verdadero papel, defensa de su patria, en la Asamblea que se está llevando cabo, en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Con ese golpe, en la cara Trump y en su territorio estadounidense, la Delegación CUBANA, salió por la puerta grande.
Viva la CUBA REVOLUCIONARIO.
Ni un paso atrás a su existencia como nación por encima de las amenazas de los genocidas y fascistas que querem imponerle sus concepciones imperialistas desfasadas y trogloditas a naciones LIBRE, SOBERANAS EN INDEPENDIENTES.
estos atrasados… comunistas, desde… que mencionan a cuba… enseguida, vienen… como siempre, de la… soberanía e independencia… como que, de eso… se habla, si la… democracia, se exige… no, mister bruno… es de la esclavitud… que, durante 67… años tienen, al cubano… como pu er cos en pocilgas… y de eso, se trata… no de soberanía e independiente…
1- Los Salvajes entregan el uranio o me los lam-bo.
2-El Canelo va pa fuera.
3-El Burro está en Brooklyn.