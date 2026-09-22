Delegación cubana abandona la ONU durante discurso de Trump

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NUEVA YORK.- La delegación de Cuba abandonó este martes el salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refería a la situación de la isla durante su discurso ante los líderes mundiales.

La salida se produjo cuando Trump calificó a Cuba como un “Estado absolutamente fallido” y afirmó que el sistema gobernante en la isla se encuentra bajo una presión que, según dijo, es la mayor que ha enfrentado hasta ahora. También aseguró que “caerá” y sostuvo que “la libertad llegará a Cuba”.

El mandatario estadounidense dijo además que su administración busca un “cambio fundamental” en la situación cubana y señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, está “profundamente involucrado” en negociaciones con La Habana, aunque no ofreció detalles sobre el alcance de esos contactos.

La delegación cubana, encabezada por el canciller Bruno Rodríguez, salió del salón durante esas declaraciones de Trump. El episodio se produjo en medio de las renovadas tensiones entre Washington y La Habana.

CUBA RECHAZA LAS DECLARACIONES

Tras el discurso, Rodríguez rechazó las afirmaciones del presidente estadounidense y defendió el derecho de Cuba a mantener su independencia y soberanía. El canciller cubano ha sostenido previamente que no existen negociaciones formales entre ambos gobiernos, aunque sí se mantienen canales de comunicación.

La salida de la delegación cubana se convirtió en uno de los momentos de mayor tensión durante la intervención de Trump ante la Asamblea General, en una jornada marcada por sus pronunciamientos sobre Cuba, Irán y otros asuntos de política internacional.

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