Diario estima “pocos” votantes inscritos para elecciones Haití

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Puerto Príncipe, 22 sep.- Los alrededor de 630 mil haitianos inscritos desde hace dos meses hasta hoy para las próximas elecciones son “muy pocos” respecto al potencial de 6,5 millones de personas en edad de votar, comentó el periódico Le Nouveliste.

El proceso avanza de forma lenta, aunque el Consejo Electoral Provisional (CEP) habla de «avances significativos, mientras las cifras sugieren lo contrario”, en la preparación de la consulta, cuya primera votación será el 13 de diciembre, añadió el diario.

Por su parte, solo 30 de las 105 organizaciones políticas acreditadas registraron hasta ahora los 30 mil miembros exigidos para aspirar como candidatas a los sufragios, aunque entre ellas suman un total de un millón de integrantes, precisó la publicación.

También fueron registrados 165 candidatos al Senado, 432 al Parlamento y 162 a los Concejos Municipales, en un proceso electoral favorecido por las dos prórrogas decididas hasta ahora por el CEP, indica Le Nouvelliste.

El ente electoral ratificó que continúa “en todo el territorio nacional” el registro de votantes, iniciado el 20 de julio en nueve de los 10 departamentos del país, y el 30 de julio en el del Oeste, donde fue retrasado por la presencia de pandillas armadas.

Según el CEP, algunos departamentos tienen activados hasta la fecha más del 95 por ciento de sus Centros de Votación y Registro, del total de mil 285 instalados en todo el país.

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