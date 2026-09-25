Anthony García busca recuperar su espacio con Águilas Cibaeñas

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El jardinero e inicialista Anthony García llega a los entrenamientos de las Águilas Cibaeñas con el propósito de reivindicarse y recuperar el protagonismo que espera tener en el béisbol dominicano.

El jugador de 26 años reconoce que su rendimiento anterior con el conjunto cibaeño no ha estado a la altura de sus propias expectativas, por lo que decidió incorporarse temprano a la preparación de cara a la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

“Quiero reivindicarme, por eso estoy temprano en los entrenamientos: para estar en forma física y mentalmente para la próxima temporada”, expresó García.

El bateador ambidiestro, de 6 pies y 6 pulgadas de estatura y 205 libras, fue firmado originalmente por los Yankees de Nueva York en 2018. Tras permanecer cinco temporadas en las ligas menores de esa organización, donde conectó 46 cuadrangulares, dio el salto al béisbol japonés.

GARCÍA APUESTA A UNA NUEVA OPORTUNIDAD

García militó durante las temporadas 2024 y 2025 con los Leones de Seibu, en Japón, experiencia que espera repetir en el futuro.

“Este año tuve mi mejor temporada en las Menores; por eso vengo preparado para aportar al equipo de las Águilas y buscar algo que añoro: mi sueño es volver a la liga japonesa”, manifestó.

Durante sus dos temporadas en Japón, el jugador bateó para promedio de .204, con nueve jonrones y 32 carreras impulsadas en 106 partidos.

Sin embargo, su actuación más reciente en la American Association of Professional Baseball le permitió recuperar confianza y mostrar nuevamente su poder ofensivo.

Con los Lake Country DockHounds, García bateó para .311, conectó 18 cuadrangulares y 15 dobles, además de remolcar 75 carreras en 57 partidos. Su línea ofensiva incluyó un porcentaje de embasarse de .439, slugging de .641 y OPS de 1.081.

“Esa ha sido mi mejor temporada y espero seguir el ritmo aquí con las Águilas”, afirmó.

BUSCA CONSOLIDARSE EN LIDOM

Esta será la tercera temporada de García con las Águilas Cibaeñas en el béisbol otoño-invernal dominicano.

Su mejor actuación con el conjunto cibaeño se produjo en la campaña 2024-25, cuando bateó para .256, con tres jonrones y nueve carreras impulsadas.

Ahora, el jugador oriundo de Samaná llega con el objetivo de aprovechar las oportunidades que reciba y demostrar que puede convertirse nuevamente en una pieza importante de la ofensiva aguilucha, mientras mantiene como meta regresar al béisbol profesional japonés.

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