ANJE llama diálogo y prudencia en la aprobación de reformas

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SANTO DOMINGO.– La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) manifestó su preocupación ante el rumbo y la velocidad con la que se están impulsando diversas reformas legislativas en el país, al considerar que podrían generar efectos acumulativos negativos sobre el sector productivo, especialmente las mipymes y los emprendedores.

En un manifiesto público, la organización que agrupa a jóvenes empresarios afirmó que la República Dominicana necesita reformas estructurales, pero advirtió que estas deben construirse con base en el diálogo, la evidencia técnica y el consenso entre los distintos actores económicos y sociales.

“Escuchen antes de aprobar. Midamos antes de imponer. Dialoguemos antes de cargar”, resume el documento difundido por la entidad, en el que se expresa que el país está ante una serie de iniciativas que impactan directamente a quienes sostienen la economía real.

ANJE señaló que en el actual escenario se han acumulado propuestas de reformas fiscales, laborales y de gestión de residuos sólidos que, aunque pueden tener objetivos legítimos de modernización, podrían terminar trasladando cargas desproporcionadas al sector empresarial formal.

La organización enfatizó que no se opone a los procesos de reforma ni a la modernización del Estado, pero insistió en que estos deben realizarse sin afectar la competitividad ni la sostenibilidad de las empresas que generan empleo, inversión y recaudación fiscal.

“No se fortalece el país debilitando a quienes producen. No se promueve la formalidad haciendo más pesado ser formal. No se protege el empleo encareciendo la contratación. No se cuida el ambiente imponiendo cargas iguales a quienes generan impactos distintos”, expone el manifiesto.

Asimismo, la entidad llamó a los legisladores, en particular a los del oficialismo, a reconsiderar la forma y la rapidez con la que se están aprobando estas iniciativas, subrayando que contar con mayoría congresual no debe interpretarse como una licencia para legislar sin deliberación suficiente.

“La mayoría congresual no debe ser una licencia para avanzar sin diálogo ni consenso, sino una responsabilidad mayor para gobernar con prudencia, equilibrio y visión de país”, agregó.

ANJE también recordó que detrás de cada empresa existen familias, empleos, compromisos financieros, proveedores y jóvenes que han decidido apostar por la formalidad y el desarrollo del país.

En ese sentido, la organización sostuvo que la República Dominicana requiere reformas que impulsen la formalidad, fortalezcan el empleo y promuevan el crecimiento económico, en lugar de generar obstáculos adicionales al emprendimiento y la inversión.

Finalmente, el gremio reiteró su llamado a que las políticas públicas se diseñen con sustento técnico y basadas en evidencia, de manera que contribuyan a un desarrollo sostenible.

“El país necesita reformas que abran caminos, no que cierren puertas; que impulsen la formalidad, no que la castiguen; que protejan el empleo, no que lo hagan inviable”, concluye el documento.

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