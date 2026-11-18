SANTO DOMINGO.- El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Aníbal Díaz, afirmó que el ministro de Turismo, David Collado, se perfila como el principal aspirante de esa organización para la candidatura presidencial de 2028, debido a su valoración en las encuestas y al respaldo que, aseguró, tiene dentro del partido.

El legislador sostuvo que una parte importante de la población considera a Collado como el relevo natural del presidente Luis Abinader, al igual que sectores del PRM y del Congreso Nacional.

Díaz reconoció que todavía falta tiempo para definir la candidatura y recordó que la precampaña electoral comenzará en julio de 2027, conforme a la legislación vigente. Sin embargo, señaló que los movimientos internos con miras a los próximos comicios ya son visibles en las principales organizaciones políticas.

También destacó que Collado no ha anunciado públicamente sus aspiraciones y permanece concentrado en sus funciones al frente del Ministerio de Turismo.

Sobre las diferencias entre dirigentes oficialistas y los señalamientos de campaña sucia, el diputado llamó a manejar las discrepancias con prudencia, respeto y responsabilidad.

Asimismo, mencionó a la vicepresidenta Raquel Peña y a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, como otras figuras del PRM con condiciones para asumir responsabilidades de liderazgo nacional.

Díaz consideró que el partido cuenta con varios dirigentes preparados para competir por la candidatura presidencial, aunque reiteró su valoración favorable sobre las posibilidades de Collado.