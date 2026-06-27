ANEIH considera hay avances en reformada la Ley de Residuos

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SANTO DOMINGO.- La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) respaldó las modificaciones aprobadas por el Senado al proyecto de Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

El presidente de la entidad, Angelo Viro, dijo que la iniciativa representan un avance para mejorar el manejo de los desechos en el país, aunque insistió en la necesidad de consolidar un modelo de contribución más justo y proporcional.

Sostuvo que la legislación debe distribuir las cargas económicas de acuerdo con el tamaño de las empresas y el volumen de residuos que generan, de forma que las compañías con mayor capacidad económica y mayor impacto ambiental asuman una mayor responsabilidad en el financiamiento del sistema.

PERMITE QUE EMPRESAS GRANDES HAGAN MAYOR APORTACION

Explicó que la ANEIH objetó el esquema aprobado en diciembre pasado debido a que no establecía diferencias suficientes entre empresas con niveles de facturación muy distintos, lo que, a su juicio, afectaba el principio de equidad.

Según indicó, las modificaciones introducidas crean una segmentación más equilibrada, permitiendo que las empresas de mayor tamaño realicen aportes más elevados, mientras que numerosas pequeñas y medianas empresas verán reducidas sus contribuciones respecto al esquema anterior.

«Entendimos que no era razonable que una empresa con ventas de poco más de RD$100 millones pagara prácticamente lo mismo que otra con ingresos de entre RD$3,000 y RD$4,000 millones. Ahora existe una división más equitativa y quienes tienen un mayor volumen de operaciones realizan un mayor aporte», expresó.

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