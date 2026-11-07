ANADIVE celebrará autoferia del 19 al 23 de noviembre

SANTO DOMINGO.– La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE) anunció la celebración de su tradicional feria automotriz del 19 al 23 de noviembre en la Ciudad Ganadera, como parte de las actividades conmemorativas de su 40 aniversario.

El presidente del Comité de la Feria, Kelvyn Parra, informó que el evento ofrecerá una amplia variedad de vehículos nuevos y usados, además de atractivas opciones de financiamiento para los consumidores dominicanos.

Explicó que la Autoferia ANADIVE se desarrollará como un festival para toda la familia y contará con la participación de más de 40 dealers autorizados, entidades financieras y un inventario superior a las 2,500 unidades.

FACILIDADES DE FINANCIAMIENTO

Parra destacó que durante los cinco días de actividad los visitantes podrán acceder a distintas alternativas para adquirir o cambiar sus vehículos, con condiciones especiales de financiamiento.

La feria contará con el respaldo de entidades financieras como Banco Confisa y Banco BACC, así como de La Monumental de Seguros.

Según los organizadores, estas instituciones ofrecerán tasas de interés competitivas y financiamientos de hasta el 85 % del valor del vehículo, sujetos a las evaluaciones crediticias correspondientes.

Asimismo, dispondrán de procesos de evaluación ágiles y seguros para facilitar las operaciones de compra.

CUATRO DÉCADAS DE APORTE AL SECTOR AUTOMOTRIZ

La entidad señaló que esta edición especial reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector automotriz dominicano y la promoción de un mercado confiable, transparente y accesible para los consumidores.

ANADIVE invitó a las familias dominicanas a participar en la actividad y conocer las ofertas de las empresas y marcas participantes.

Los interesados en obtener información sobre los vehículos disponibles, los beneficios y los requisitos de financiamiento pueden consultar el portal oficial de la institución: www.anadive.com.do

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