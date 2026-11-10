Amnistía pide respeto DDHH en operativo salvadoreño Haití

PUERTO PRINCIPE.- Amnistía Internacional (AI) instó este lunes a los gobiernos de Haití y de El Salvador a garantizar el respeto a los derechos humanos ante el despliegue de más de 2.000 militares del país centroamericano en Puerto Príncipe para combatir a las bandas armadas.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, manifestó en un comunicado que tanto el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, «deben garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respeten el derecho internacional de los derechos humanos».
«El compromiso del primer ministro haitiano de no tolerar violaciones debe traducirse en garantías efectivas», añadió.
DESPLIEGUE Y DUDAS SOBRE LA MISIÓN
Las bandas armadas, que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe, son combatidas por la Policía Nacional Haitiana (PNH) y por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), cuya creación fue autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU.
A esa campaña se sumó el mes pasado un contingente de más de 2.000 soldados salvadoreños enviados por Bukele, con el pretexto de ayudar en la búsqueda de cuatro militares de esa nacionalidad que formaban parte de la GSF y que están desaparecidos desde el 18 de octubre, tras ser emboscados por bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito capitalino de Croix-des-Bouquets.
«Ambos gobiernos deben hacer público el acuerdo que ampara el despliegue y explicar cómo supervisan a las fuerzas desplegadas, qué reglas rigen el uso de la fuerza, ante quién rinden cuentas y cómo puede la población denunciar posibles violaciones sin temor a represalias», indicó la representante de Amnistía Internacional.
Fils-Aimé dijo la semana pasada que su Gobierno tiene como objetivo «acabar con el dominio de las pandillas y restaurar la autoridad del Estado», con el apoyo de El Salvador y de la GSF, pero no está claro si la tropa salvadoreña actúa por su cuenta o en coordinación con la PNH y la Fuerza de Supresión de Pandillas.
El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, explicó la semana pasada que «la gran mayoría» de los efectivos salvadoreños desplegados en Haití «no forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas y, por tanto, quedan fuera del ámbito del mandato y de los mecanismos de información de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas».
ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS A LA POBLACIÓN
«La población haitiana tiene derecho a vivir sin violencia y sin miedo. Las operaciones de seguridad pueden agravar los riesgos para comunidades que ya enfrentan una profunda crisis humanitaria, especialmente cuando se desarrollan cerca de viviendas, escuelas y hospitales», agregó Piquer.
Por eso, AI señaló que «el uso de la fuerza debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad» y que «la protección de niñas y niños, incluidos quienes han sido reclutados por bandas armadas, exige personal capacitado en derechos humanos, protocolos específicos y atención especializada».
Tras señalar que las autoridades de Haití y de El Salvador deben garantizar, además, «investigaciones prontas, independientes e imparciales sobre toda denuncia de violaciones de derechos humanos», AI pidió esclarecer lo sucedido con los cuatro militares salvadoreños y, «si están en poder de una banda armada, deben ser liberados de inmediato y sin sufrir daño».
jt-am
Estás organizaciones socialista solo se pronuncian cuando se está haciendo cumplir el orden pues los socialista como AI viven del caos
Pero pidanselo a LAS PANDILLAS Y A LOS CANIBALES VUDU.
MUCHO DURARON EN SALIR LOS SATANICOS. COMO VEN QUE HAITI SE ENCAMINA HACIA LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD. PONE EN PELIGRO LA CORRUPCION DE RECIBIR GRANDES Y ENORMES Y RECIBIR CANTIDAD DE DINERO POR LA DESGRACIAS Y EL DESORDEN DE LOS PUEBLOS. PORQUE ELLOOS LO UNICO QUE HACEN ES MOTIVAR Y APOYA EL DESORDEN. MUERTE DELINCUENCIA Y INTRANQUILIDAD EN LOS PUEBLOS PARA ELLOS VIVIR COMO MILLONARIOS. QUE LO SAQUEN DE HAITI ESOS PERVERSOS.
CUANTAS COSAS, DESPUÉS DE LA MUERTE DE MON CÁCERES!!!!!
Annistia internacional (MOTHER F)…donde estuvieron ustedes antes de la llegada del emperador Nayib Armando Bukele Ortez a Haití mientras los HJDLAGPTA E HJDSMLDTAMDRE de las bandas haitiana masacraban ese pueblo 24/7.
éstas organizaciones son de la qué patrocinan éstas pandilla haitianas.
El embajador norteamericano en haiti ya emitio una queja formal sobre la FALTA DE CONTROL que hay sobre estos solddaos salvadoreños, lo cual molesto tanto a bukele que hasta a cuestionado la legitimidad de dicho embajador. El asunto es simple: !Solo 200 solddaos salvadioreños estan bajo autoridad de la ONU…los demas estan bajo orden directa de bukele! .. sin tener claro hasta donde pueden y hasta donde NO….!Es una bomba de tiempo!
No recuerdo haber escuchado o leído a este embajador hacer pronunciamiento alguno mientras las bandas aterrorizaban 24/7 a los haitianos.
Salió el experto en DISPARATOLOGIA
Hay dos soldados salvadoreños heridos recientemente y uno de ellos en estado grave.
Que payaso es DDHH, cuantas personas mataron las bandas en Haiti , como tienen secuestrada la paz en Haiti donde nadie que no sean ellos pueden vivir una vida en paz , donde estan los salvadorenos secuestrado por ellos . En esta semana ICE encaecelo a un nino haitiano de 8 , dos joves menores de edad deportista y estudiante de Venezuela y usted nadamas defiende los derechos humanos de los bandidos. Que barbaridad.
amnistia forma parte de la delincuecia que lleban a cabo los grupos terroristas en todo el mundo, esto es tan real que lo demuestran defendiendo a esos malechores que matan a los inocentes y violadores sexusles de menores. Esos mo son derechos humanos sino derechos de diablo. Ya nadie cree en quienes dirigen esa malsana institucion.
En pocas palabras,que no maten a los pandilleros y que siga la anarquía.NO HAGAS CASO BUKELE.ARRAZA CON TODO.
maldita sea la madre de esta gente ahora piden respecto
¿Y no se supone que va a haiti a CIVILIZAR? ¿Como asi que pretendes hacerlo sin RESPETO A NADA?
Eso es tu QUIMERA. BABOSA. A LOS ANIMALES SALVAJES DE DOS PATAS HA6 QUE BUKELISARLOS A TIRO LIMPIO, ENTRE CEJA Y CEJA PARA QUE NO VUELVA A ********.
Y por qué no intervinieron a las pandillas antes de que estos monstruos mataran, secuestraran y violaran a tantas ninas en Haiti. de cuales derechos hablan ustedes ahora?
DDHH , usted es puro descrédito.
En vez de imparcial es antisemita , en vez de defender a los inocentes : violaciones de niñas,asesinatos crueles,mutilaciones ,del cuerpo,reenes , etc. Siempre defiende a los delincuentes y hasta se confabula con ellos como ocurrió en la guerra Israelí-Hamas . Nunca condenó los crímenes horrendos del 7 de octubre de 2023 ni a los 250 reenes que llevaron a sus guardias. No DDHH ni la ONU tienen moral para dirigir.
Éso son partes de la misma banda,la gente decente no tienen derechos humanos
lo que sucede es que a amnisstia ya los comerciantes exportadores de haiti no les conviene la eliminacion de las bandas
amnistia: apuesta al desastre para que los haitianos venga a RD en masa
comerciantes exportadores: apuestan al desastre para seguir siendo clasificados como los que necesitan mas ayuda y de eso modo seguir llevando sus mercancias al mundo entero libres de aranceles
Por que la Amnistía internacional nunca fue en auxilio del pueblo haitiano ya que durante años los pandilleros han masacrado y han violado los derechos humanos de la población, ustedes lo que tienen es que ir personalmente Haití y pedir eso y verán como el pueblo haitiano lo saca a ustedes de ahí, para ustedes lo que tienen derecho son los pandilleros que charlatanes son.
La población haitiana tiene derecho a vivir sin la violencia y el terror de las bandas terroristas que maten a todos esos terroristas haitianos. Quienes protestan están recibiendo dinero del narcotráfico que ellos controlan.
Asi es éstos parásitos de la Amnistía internacional no le duele el derecho del pueblo haitiano si no el derecho de los pandilleros.