American School y St. Michael´s ganan en Intercolegial de Fútbol

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SANTO DOMINGO. El American School y St. Michael´s lograron victorias en el arranque de la cuarta edición de la Copa Intercolegial de Fútbol Humano Seguros, que se celebra en las instalaciones de Barça Academy Santo Domingo.

El American School venció 4-2 a St. George, mientras que St. Michael´s superó por el mismo marcador al Instituto Iberia, de Santiago. En el otro partido de la jornada inaugural, el Colegio La Salle Santo Domingo, subcampeón de la edición anterior, empató 1-1 con Ashton School.

En el primer encuentro de la rama femenina, Carol Morgan School derrotó 5-2 a Lux Mundi.

La edición del 2026 cuenta con la participación de 20 colegios y 336 jugadores de la categoría U13, procedentes de distintas localidades del país.

La Copa Humano Seguros promueve valores como la perseverancia, la confianza y el trabajo en equipo, al tiempo que propicia la integración de estudiantes, familias y comunidades educativas a través del deporte.

Más allá de la competencia, el certamen ofrece un espacio de encuentro familiar, con padres, madres y hermanos que acompañan a los jugadores desde las gradas. La admisión de mascotas también contribuye al ambiente de convivencia que caracteriza la actividad.

Patricia Luna, directora de Comunicación y Desarrollo de Mercado de Humano Seguros, destacó que esta cuarta edición reafirma el compromiso de la empresa con iniciativas orientadas al bienestar y la formación integral de niños y jóvenes.

«La Copa Intercolegial de Fútbol Humano Seguros demuestra cómo el deporte puede convertirse en una herramienta para fomentar valores esenciales como la perseverancia, la confianza y el trabajo en equipo entre niños y jóvenes, en coherencia con nuestro propósito de contribuir al bienestar de las personas», expresó.

La competencia continuará los días 17 y 18 de octubre para definer los campeones de ambas ramas, cuando estudiantes de distintos centros educativos volverán al terreno de juego para representar a sus colegios y compartir una experiencia que trasciende lo deportivo.

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