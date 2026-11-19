SANTO DOMINGO.– La República Dominicana será sede este viernes y sábado del Diálogo Regional para América Latina y el Caribe de la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Governments Summit), un encuentro que reunirá en Punta Cana a presidentes, ministros, representantes de organismos internacionales y empresarios para debatir sobre las oportunidades globales y el futuro de la cooperación internacional.

La actividad será inaugurada por el presidente dominicano, Luis Abinader, junto con Noura AlKaabi, en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, y Mohamed Yousef Al Sharhan, director de la Organización de la Cumbre Mundial de Gobiernos.

COOPERACIÓN, INVERSIÓN Y DESARROLLO

Según informó la Cancillería dominicana, el encuentro servirá como plataforma para ampliar la cooperación entre gobiernos, explorar oportunidades de desarrollo e inversión y establecer alianzas que conecten el potencial de América Latina y el Caribe con los mercados internacionales.

Tras la apertura, Abinader y su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, participarán en el diálogo presidencial «Los gobiernos y la nueva geografía de las oportunidades», donde analizarán el papel de la tecnología, el comercio y la inversión en la creación de nuevos corredores económicos y el fortalecimiento de la competitividad regional.

Durante las dos jornadas también se abordarán temas relacionados con geoeconomía, inversión estratégica, turismo, cultura, integración regional, logística, conectividad global, capital humano y futuro del trabajo.

PRESENCIA DE AUTORIDADES INTERNACIONALES

Entre los participantes confirmados figuran el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin; los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa, y Ecuador, María José Pinto, así como el primer ministro de Bahamas, Philip Davis.

Ramdin ofrecerá la conferencia «Amenazas a la paz: vías para mitigarlas y resolverlas», centrada en la diplomacia, la prevención de conflictos y la cooperación regional como instrumentos para garantizar la estabilidad.

También asistirán el primer ministro de Guyana, Mark Phillips, y la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, Noemí Espinoza.

TECNOLOGÍA Y NUEVAS OPORTUNIDADES

La agenda contempla además debates sobre los cambios que transforman la economía mundial y las oportunidades que ofrecen la inteligencia artificial, la innovación y las inversiones para generar crecimiento sostenible.

El programa incluirá la participación del futbolista Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, portero de la selección de Cabo Verde y del club chileno Colo Colo, quien compartirá una reflexión sobre la identidad nacional y la superación personal.

Esta será la segunda ocasión en que República Dominicana acoge el Diálogo Regional para América Latina y el Caribe. La primera edición se celebró en 2025, con énfasis en fortalecer las alianzas estratégicas y ampliar la cooperación regional.

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