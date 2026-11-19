SANTO DOMINGO.- El presidente de Avancemos, Carlos Amarante Baret, advirtió que el electorado dominicano prefiere evitar una segunda vuelta y llamó a la oposición a unificar esfuerzos para derrotar al PRM en 2028.

El exministro de Educación reaccionó a las declaraciones del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, quien consideró compleja una alianza opositora en un escenario electoral dominado por tres fuerzas políticas.

Pujols sostuvo que las principales organizaciones procuran fortalecerse y desplazar en primera vuelta a quien ocupa el primer lugar, por lo que entiende difícil concretar acuerdos.

Ante ese planteamiento, Amarante Baret cuestionó que las elecciones de 2028 se desarrollen necesariamente en un escenario tripartito y afirmó que existe una polarización entre el candidato de la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

«No se traiciona ni se estafa al pueblo dominicano, si se contribuye a sacar al PRM en primera vuelta. Hacer lo contrario, es su derecho, pero no se podrá explicar el Día Después a las decepcionadas bases y a la dirigencia del PLD, como en el 2024», expresó en su cuenta de X.

El dirigente, quien fue una de las principales figuras del PLD y actualmente respalda las aspiraciones presidenciales de Leonel Fernández, insistió en que el electorado no simpatiza con las segundas vueltas.

«No olvides, amigo Johnny, que al pueblo dominicano no le gustan las segundas vueltas. El 2028 no será la excepción», agregó.

La discusión también recibió la intervención del dirigente de la Fuerza del Pueblo Euclides Sánchez, quien consideró que el PLD atraviesa el cierre de su ciclo histórico y que sus autoridades no parecen advertirlo.

El intercambio vuelve a poner de manifiesto las diferencias entre las principales organizaciones opositoras y los obstáculos para construir una alianza de cara a las elecciones de 2028.

dh/am