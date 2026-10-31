alMOMENTO.net restableció ya su sistema de comentarios

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La crisis mundial relacionada con el lenguaje de proramación PHP está prácticamente superada en cuanto a las interrupciones de servicios, según los reportes disponibles.
Los principales servicios y sitios web que habían sido afectados por la falla en dicho sistema han ido restableciendo sus operaciones a manera de prueba.
En tal virtud, aún con limitaciones, alMOMENTO.net ha decido reactivar el sistema que permite a sus miles de lectores escribir comentarios debajo de las noticias, con la convicción de que es un instrumento muy útil debe prevalecer, a pesar de que otros medios dominicanos no se atreven a implementarlo.
Rogamos, sin embargo, que sigan dando un uso racional y moderado a esta indiscutible facilidad de libertad de expresión que, a pesar de las presiones que recibimos de ciertos sectores, estamos poniendo en sus manos
sp-am
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