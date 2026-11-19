LA ALTAGRACIA.- El Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otras agencias de inteligencia del Estado allanaron varios locales en Higüey y otros puntos de esta provincia en busca de los cabecillas de una presunta red de narcotráfico internacional.

Los operativos son encabezados por fiscales de la Procuraduría Especializada Antidrogas, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como representantes de las fiscalías correspondientes, en coordinación con la DNCD.

Las autoridades procuran localizar y arrestar a presuntos integrantes de la la supuesta estructura criminal e identificar sus conexiones y operaciones.

CINCO DETENIDOS

Recientemente, cinco hombres, entre ellos dos miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), fueron arrestados durante 14 allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y La Romana, como parte de la misma investigación.

Entre los detenidos figuran el segundo teniente Cristian Rafael Lizardo, conocido como «El Teniente», y el sargento Joaquín Ricardo de León Pérez, alias «Atin», quien laboraba en el Puerto Multimodal Caucedo. Otras tres personas también fueron arrestadas para fines de investigación.

En esas intervenciones participaron 15 fiscales y más de 200 agentes antinarcóticos. Las autoridades ocuparon armas de fuego, vehículos, RD$301,905 en efectivo y US$1,000, además de teléfonos celulares, equipos de grabación de video, discos duros, memorias USB, prendas, relojes y documentos.

Los allanamientos anteriores abarcaron inmuebles en Los Tres Brazos, Ciudad Juan Bosch, Los Frailes, Ciudad Satélite Duarte, Los Alcarrizos, avenida España y La Agustina, así como distintos puntos de La Romana.