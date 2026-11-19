SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, llamó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) a manejar con madurez su proceso interno para evitar las divisiones que debilitaron al antiguo Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

El legislador advirtió que la organización debe aprender de los errores del pasado y preservar la unidad durante la selección de su candidato presidencial para las elecciones de 2028.

«Fueron tantos errores que la vieja casa se desbarató; todavía permanece, aún existe, pero muy debilitada. Nosotros debemos administrar mejor este proceso, que es un proceso difícil», expresó durante una entrevista en el programa Telematutino 11.

Pacheco recordó que la Constitución impide al presidente Luis Abinader optar por un tercer mandato, por lo que el partido deberá escoger a otro representante para la contienda electoral.

Entre los aspirantes mencionó a David Collado, Carolina Mejía, Wellington Arnaud y Guido Gómez Mazara, a quienes calificó como buenos candidatos.

El presidente de la Cámara Baja manifestó su respaldo a Collado, pero pidió evitar descalificaciones entre los contendientes, al considerar que cualquiera podría resultar elegido y necesitar el apoyo de toda la organización.

«No tiene que denostar a los demás aspirantes», sostuvo, al insistir en que el PRM debe conducir sus primarias sin confrontaciones que comprometan la cohesión partidaria.