Alfredo Pacheco da plazo al PRM para sustituir a Jorge Frías

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SANTO DOMINGO.— El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, advirtió al Partido Revolucionario Moderno (PRM) que tiene hasta la próxima semana para enviar la terna destinada a sustituir al fallecido legislador Jorge Frías. De lo contrario, el órgano legislativo elegirá al reemplazo conforme a la Constitución.

Pacheco informó que comunicó esta decisión a una de las principales autoridades de la organización oficialista, cuyo nombre no reveló.

El plazo constitucional de 30 días venció el pasado 15 de septiembre sin que el partido remitiera los candidatos para ocupar la vacante.

El artículo 77 de la Constitución establece que el organismo superior del partido que postuló al legislador debe presentar una terna de tres personas. Si transcurre el plazo sin recibirla, la cámara correspondiente tiene la facultad de elegir al sustituto.

Frías representaba la circunscripción 2 de la provincia Santo Domingo, correspondiente al municipio Santo Domingo Este. Falleció el 7 de agosto, a los 67 años, mientras recibía atención médica en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat).

No es la primera vez que el PRM se retrasa en este procedimiento. En 2025, la organización tardó más de cuatro meses en designar a Vilma Morillo de Pérez para ocupar la curul que dejó Agustín Burgos, tras su renuncia para asumir la dirección ejecutiva del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril).

Pese al vencimiento del plazo constitucional, la Cámara de Diputados ha mantenido la práctica de esperar las propuestas partidarias antes de seleccionar a los sustitutos, incluso cuando se producen retrasos en su presentación.

dh/am