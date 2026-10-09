Alertan de riesgos renales por consumo proteínas gimnasios

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SANTO DOMINGO.– La especialista en nutrición Isabel Noemí Tejeda, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), advirtió sobre los posibles daños renales asociados al consumo excesivo de suplementos proteicos entre personas que realizan ejercicios en gimnasios.

La académica hizo el señalamiento durante la conferencia “Cuerpos que venden: Estereotipos y responsabilidades éticas. Cibermarketing”, celebrada en el Paraninfo Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES), como parte de la Feria de la Semana de la Mercadotecnia.

Tejeda, autora del libro Culto al cuerpo: interacciones entre la salud y la apariencia, exhortó a la población a informarse sobre las sustancias que consume y conocer sus posibles efectos secundarios. Indicó que las consecuencias negativas para los riñones constituyen una preocupación recurrente en la práctica médica.

SEMANA DE LA MERCADOTECNIA

La actividad estuvo encabezada por la decana de la FCES, Maribel Lorenzo, y la directora de la Escuela de Mercadotecnia, Ivelisse Melo, quienes entregaron un certificado de participación y colocaron el pin institucional a la conferencista.

Lorenzo destacó que la Semana de la Mercadotecnia forma parte de las actividades conmemorativas del 488 aniversario de la fundación de la UASD y reafirma el compromiso de la academia con la formación, la investigación y la extensión.

Melo resaltó la trayectoria de Tejeda como médica, docente, ensayista y directora del Instituto de Investigación en Salud, así como su formación de posgrado en nutrición, educación y filosofía.

HIDRATACIÓN Y SALUD

La jornada contó también con la participación de Miguel García, gerente de ventas de Laboratorios Orbis, quien abordó los 60 años de trayectoria de la empresa y la importancia de la hidratación.

García llamó la atención sobre la calidad del agua para el consumo humano y su relación con la salud.

El encuentro reunió a docentes, estudiantes y empleados universitarios, además de representantes del ámbito académico y empresarial.

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