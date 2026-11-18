Abinader habló este miércoles durante la inauguración del Trigésimo Primer Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.

SANTO DOMINGO.- El presidente dominicano, Luis Abinader, advirtió este miércoles que la democracia a nivel mundial no solo enfrenta amenazas de quienes intentan vulnerarla desde el exterior, sino también cuando las instituciones públicas dejan de responder a las necesidades de los ciudadanos.

Al pronunciar el discurso inaugural del Trigésimo Primer Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, sostuvo que la confianza en el sistema democrático depende de la capacidad del Estado para ofrecer soluciones concretas

También de su aptitud para garantizar derechos y generar bienestar, justicia y oportunidades para la población.

INSTITUCIONES MÁS EFICIENTES Y TRANSPARENTES

Abinader afirmó que la defensa de la democracia debe traducirse en resultados tangibles para la ciudadanía.

Consideró que la eficiencia administrativa no es una opción, sino una obligación moral, al señalar que el tiempo que pierde una persona por culpa de la burocracia representa una parte de su vida que el Estado no tiene derecho a desperdiciar.

Necesitamos administraciones más profesionales y transparentes, que escuchen antes de decidir, que colaboren en lugar de competir y que entiendan que su razón de ser no es administrar procedimientos, sino resolverlos, expresó.

El jefe de Estado reiteró la importancia de fortalecer entidades capaces de escuchar a la población, agilizar los servicios públicos y ofrecer respuestas efectivas.

GOBIERNO IMPULSA REORGANIZACIÓN DEL ESTADO

Por su parte, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund Mena, afirmó que la reforma y modernización del Estado busca construir organismos que generen valor público y conviertan los derechos ciudadanos en respuestas concretas.

Consideró necesario superar la fragmentación institucional y avanzar hacia un Estado cohesionado, con una misión común: mejorar la calidad de vida de la población.

Freund explicó que el proceso de modernización contempla la eliminación de duplicidades, integrar competencias, la optimización de los recursos públicos y el fortalecimiento de la capacidad operativa de las instituciones.

Asimismo, informó que desde septiembre de 2024 se han ejecutado 21 procesos de reorganización institucional, que incluyen supresiones, fusiones y reestructuraciones de entidades públicas.

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