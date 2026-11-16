Alejandro Sanz reunió a sus seguidores en Santo Domingo

SANTO DOMINGO.- Miles de personas disfrutaron este sábado del concierto del cantautor español Alejandro Sanz, quien se presentó en el Estadio de Béisbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte como parte de su gira mundial “¿Y ahora qué?”.

Desde horas antes del espectáculo, pautado para las 9:00 de la noche, los asistentes comenzaron a llegar al recinto en medio de un ambiente de entusiasmo y expectativa.

El artista llegó al país tras ganar el pasado jueves el Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Contemporáneo por su producción “¿Y ahora qué?”.

El repertorio incluyó éxitos de más de tres décadas de carrera, entre ellos “Corazón Partío”, “Amiga Mía”, “Cuando Nadie Me Ve”, “No Es Lo Mismo”, “Mi Soledad y Yo” y “A La Primera Persona”, además de canciones de su etapa más reciente.

La presentación permitió al público reencontrarse con temas que han acompañado distintas generaciones y cuyas letras evocan historias de amor, desamor y nostalgia.

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