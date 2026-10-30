Alejandra Espinoza conducirá los Premios HEAT 2026 en México

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GUADALAJARA.– La presentadora mexicana Alejandra Espinoza encabezará la conducción de los HEAT Latin Music Awards 2026, cuya gala se celebrará el 5 de noviembre en Puerto Vallarta.

Espinoza compartirá escenario con Karime Pindter, el humorista venezolano Marko y la comunicadora dominicana Caroline Aquino, en una ceremonia que reunirá a destacadas figuras de la música latina.

La comunicadora alcanzó notoriedad en 2007 al convertirse en la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina, de Univision. Desde entonces, ha conducido premiaciones como Premios Juventud, Latin American Music Awards, Premio Lo Nuestro y los MTV Video Music Awards.

A lo largo de su trayectoria recibió diversos reconocimientos, entre ellos el Premio TVyNovelas a Mejor Conductora de Televisión en 2013. En 2026, dos producciones que presentó para TelevisaUnivision obtuvieron premios Telly.

La CEO de los HEAT Latin Music Awards, Diana Montes, destacó la experiencia de Espinoza y valoró su incorporación como un aporte a la conexión de la gala con el público.

El evento tendrá lugar en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta y cerrará la Semana HEAT, programada del 31 de octubre al 5 de noviembre en Guadalajara y Puerto Vallarta.

La ceremonia será transmitida en vivo por LosHeat.tv e incluirá presentaciones musicales y reconocimientos a exponentes de la industria latina.

dh/am