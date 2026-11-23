El alcanfor es uno de esos productos que casi todo el mundo conoce por su olor característico, aunque pocas personas saben realmente qué es. Se trata de una sustancia orgánica (esas que contienen carbono) y se obtiene de manera natural del árbol Cinnamomum camphora, o bien, puede fabricarse industrialmente. Sin embargo, en la vida diaria rara vez lo encontramos completamente puro. La mayor parte de las veces forma parte de preparados que contienen perfumes, aceites u otros ingredientes.

En la República Dominicana son muy conocidos los cuadritos o bloques sólidos que se colocan en armarios, baños y rincones de la casa para combatir malos olores o alejar insectos. Popularmente se les llama «alcanfor», pero aquí surge una curiosidad química: muchos de esos productos no contienen alcanfor puro y algunos ni siquiera contienen alcanfor. En cambio, pueden estar elaborados con naftalina u otras sustancias similares. La naftalina suele comercializarse en forma de bolitas blancas y muchas personas la utilizan para proteger la ropa almacenada o incluso como veneno casero para cucarachas. Por eso, cuando un producto se vende simplemente como «alcanfor», conviene revisar la etiqueta y verificar su composición antes de utilizarlo.

Una de las características más llamativas del alcanfor es que «desaparece» lentamente sin derretirse. Esto ocurre porque se sublima: sus moléculas abandonan directamente el sólido y pasan al aire. Por eso su olor puede percibirse a distancia, y también, los cuadritos de alcanfor van haciéndose cada vez más pequeños con el paso de los días. La naftalina se comporta de forma similar al alcanfor, es decir, ambas sustancias se subliman.

La sublimación es el fenómeno a través del cual las moléculas que se desprenden del alcanfor (el olor que se percibe) se dispersan rápidamente por el ambiente, razón por la cual se ha utilizado durante generaciones para perfumar espacios cerrados y ayudar a mantener alejados algunos insectos. La sublimación es diferente a la evaporación ya que quienes se evaporan son los líquidos no los sólidos.

Así que recordemos que para percibir un olor, primero algunas moléculas de la sustancia deben llegar al aire. Esto ocurre cuando un líquido se evapora o cuando un sólido, como el alcanfor o la naftalina, se sublima.

Cuando el alcanfor se aplica sobre la piel en pequeñas cantidades y en formulaciones adecuadas, produce una sensación que muchas personas describen como una mezcla de frescor y calor suave. Ese efecto puede aliviar temporalmente molestias musculares, golpes leves o dolores articulares superficiales. No obstante, es importante entender que proporciona alivio pasajero; no elimina la causa del problema ni sustituye un tratamiento médico cuando éste es necesario.

Muchos lo comparan con el mentol. Ambos producen una sensación refrescante, pero el mentol suele sentirse más frío, mientras que el alcanfor genera una sensación más compleja, que puede variar entre frescor y calor ligero dependiendo de la cantidad utilizada.

También se ha observado que el alcanfor puede dificultar el desarrollo de algunos microorganismos y resultar poco agradable para ciertos insectos. Esto explica parte de su fama como repelente casero. Sin embargo, su efectividad es limitada. Por ejemplo, frente a los mosquitos, su protección suele ser inferior a la de los repelentes comerciales diseñados específicamente para ese propósito.

Ahora bien, donde no debe haber dudas es en la seguridad. El alcanfor nunca debe ingerirse. Aunque hay costumbres en diferentes zonas geográficas de ingerir alcanfor por diferentes causas, hay que saber que su intoxicación puede aparecer rápidamente, en apenas 10 a 90 minutos, con síntomas como náuseas, vómitos, mareos, agitación, confusión e incluso convulsiones. En niños pequeños el peligro es aún mayor. La literatura médica señala que cantidades de apenas 500 a 1,000 miligramos (entre medio gramo y un gramo) pueden provocar intoxicaciones graves.

En pocas palabras, antes de utilizar alcanfor con fines terapéuticos, lo más prudente es acudir a su médico de confianza.

Finalmente, la próxima vez que observe cómo desaparece lentamente una bolita de naftalina o un cuadrito de alcanfor, recuerde que está presenciando un fenómeno físico: la sublimación. Los fenómenos físicos y químicos ocurren constantemente a nuestro alrededor, incluso en los productos más comunes que utilizamos en nuestros hogares.

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JPM