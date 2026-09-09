Alcaldía de SD Este: marketing e improvisaciones

Un amplio sector de los pobladores coincide en identificar a la actual administración del Ayuntamiento del municipio Santo Domingo Este (SDE) como líder en marketing, improvisaciones y opacidad en sus principales ejecutorias entre los gobiernos municipales de nuestro país.

Tres o cuatro veces a la semana, el alcalde de SDE participa en calidad de presentador (en vivo) en un programa de TV que se transmite de lunes a viernes al mediodía. Su actuación se circunscribe a promocionar sus ejecutorias al frente del ayuntamiento de SDE y a realizar actos de beneficencias con donaciones solicitadas por personas procedentes de diferentes pueblos que se presentan en dicho programa.

Simultáneamente, el señor alcalde gastó decenas de millones de pesos publicitando “su marca ciudad”, montando operativos de cualquier nimiedad, filmándolos y, encabezados con su figura personal, subiéndolos a las redes sociales. Un caso aconteció el pasado martes:

El señor alcalde ordenó al Cuerpo de Bomberos de SDE efectuar un espectacular operativo para capturar una pequeña e inofensiva culebra, en la proximidad de un residencial ubicado en la autopista San Isidro, lo cual fue aprovechado por el alcalde para hacerse una grabación del espectáculo para publicitar la captura del reptil como “la acción salvadora” de los residentes en el sector, gracias a su “rápida acción”.

¡Ese insignificante operativo ha sido ampliamente promocionado por distintos medios de comunicación y las redes sociales, en el que, el alcalde aparece auto-promocionándose como el protagonista del deprimente espectáculo.

El marketing político es la principal y más costosa ejecutoria de la alcaldía de SDE, que sirve para reforzar el narcisismo, súper ego y trivialidades que caracterizan a dicha alcaldía; no obstante la consistente opacidad con la que administra los recursos del ASDE. La opacidad con las ejecutorias de la alcaldía de SDE se observan en estas malas prácticas municipales:

Es institucional el mandato para que la alcaldía rinda cuentas, trimestralmente, de sus ejecutorias ante el Concejo de Regidores, lo cual se hace con muchos retrasos y “cuando al alcalde le da la gana”.

En dos 24 de abril, fecha que, por ley, debe rendir cuentas de sus ejecutorias durante el año, el alcalde lo aprovecha para montar un ”show con un larguísimo discurso lleno de galimatías”, auto-promocionándose y vacíos de contenidos porque carecen de reales ejecutorias con sus respectivas cifras, lugares y comprobaciones. Nunca ha mencionado una obra de infraestructura de su gestión. ¡Porque no la ha hecho!

Las respuestas de la alcaldía a las solicitudes ante la Oficina de Libre Acceso a la Información que, en ejercicio de sus derechos, realizan ciudadanos de varios sectores, son archivadas. En algunos casos llegan fuera de fechas y maquilladas.

Hechos concretos

Las improvisaciones en las ejecutorias de la alcaldía de SDE sustituyen la real y necesaria planificación. Esa es la principal razón por la que las frecuentes improvisaciones afectan negativamente la calidad de vida de las familias residentes en SDE. Al respecto se destacan estas cinco situaciones, mal abordadas por la alcaldía de SDE:

1.- El pésimo formato que utiliza para el servicio de la recogida de los desechos sólidos. Avenidas, calles y espacios públicos permanecen como vertederos repletos de basuras al aire libre. Los improvisados y costosísimos contenedores han resultado un verdadero fiasco, lo cual afecta la salud de la gente, al medioambiente y la imagen del municipio.

2.- A pesar del trabajo que, esporádicamente, realiza el Ministerio de Obras Públicas; las calles y avenidas de una gran cantidad de barrios están destruidas sus aceras, contenes y con grandes cantidades de hoyos que dificultan el tránsito vehicular y el normal desplazamiento de los peatones. Naturalmente, se vive rogando que no llueva, porque entonces las lagunas se imponen por doquier.

3.- Los dos mercados de SDE (en Los Mina y El Almirante) están totalmente descuidados y en muy malas condiciones. Las actividades de vendedores y clientes se desarrollan en formas insalubres y carentes de condiciones apropiadas para esa importante actividad. Con gritos al cielo, los munícipes se quejan de las pésimas condiciones en que se realizan las actividades de esos dos importantes lugares de expendio de alimentos.

4.- Los importantes servicios que debe prestar el Cuerpo de Bomberos de SDE para “salvar vidas y propiedades”, se puso al desnudo a través de varios programas de radio y televisión: Carecen de equipos, de condiciones adecuadas y la cantidad de estaciones y de miembros resultan totalmente insuficiente para atender al municipio de mayor población (más de 1,200 mil) y el evidente crecimiento de industrias, comercios y habitacional tanto horizontal como vertical.

5.- La inseguridad ciudad en SDE campean por sus fueros. Es el municipio de mayores niveles de criminalidad, robos y violencia, con lo cual contribuye la alcaldía al mantener las calles, avenidas y espacios públicos cubiertos con el manto de la oscuridad que impera en la mayoría de los barrios de SDE.

Ante esas y otras situaciones que, indudablemente, afectan a los pobladores de SDE, las ejecutorias de la actual alcaldía se caracterizan por malas prácticas municipales, como consecuencia de sus improvisaciones, medalaganarismos y porque concede principal importancia al marketing político que impera en las ejecutorias de esa alcaldía. ¡Lamentablemente, esa es la realidad en SDE!

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