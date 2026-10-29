Alberto Fiallo presenta iniciativa política ante la JCE para 2028

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El abogado Alberto Fiallo depositó este miércoles ante la Junta Central Electoral (JCE) una carta de intención para crear el Movimiento Independiente Organizado (Mío), con miras a las elecciones de 2028.

Durante una entrevista en el programa El Show del Mediodía, explicó que la iniciativa busca ofrecer participación política a ciudadanos que no se sienten representados por los partidos tradicionales.

Fiallo indicó que la propuesta surgió luego de que el Congreso Nacional cerrara la posibilidad de presentar candidaturas independientes bajo esa modalidad. Ante ese escenario, el grupo decidió impulsar una organización política para canalizar sus aspiraciones electorales.

El abogado señaló que el movimiento tendrá como principal ámbito de acción el Distrito Nacional y consideró que la incorporación de nuevas agrupaciones contribuirá a enriquecer la democracia.

Asimismo, informó que fueron recibidos por el magistrado Vallejos, a quien identificó como el único juez de la JCE que se opuso a limitar las candidaturas independientes. Calificó el encuentro como satisfactorio.

Fiallo aclaró que Mío no presentará una candidatura presidencial en 2028, sino que procurará participar en los niveles congresual y municipal, con postulaciones a senador, diputado, alcalde y regidor, según corresponda a su ámbito de acción.

Sobre un eventual respaldo a un candidato presidencial, sostuvo que todavía no han tomado una decisión, debido a que la organización se encuentra en una etapa inicial de definición de su identidad y propuesta política.

El abogado agregó que el movimiento deberá consolidar su estructura y determinar cuáles de sus integrantes competirán en los próximos comicios.

dh/am