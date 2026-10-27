Al menos 5 muertos bombardeo de EEUU a narcolancha Pacífico

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

WASHINGTON 27 Oct.- El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha efectuado un ataque contra una embarcación mientras navegaba en aguas del Pacífico oriental, mantando a cinco personas que viajaban a bordo, en el marco de lo que la Administración Trump defiende como una campaña contra el narcotráfico.

El Ejército estadounidense ha anunciado la muerte de cinco «narcoterroristas» tras ejecutar «un ataque letal y cinético contra una embarcación de alta velocidad que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en el Pacífico oriental».

Así lo ha dicho el mando militar a través de un breve comunicado difundido en redes sociales, donde ha defendido que ha lanzado el bombardeo tras recibir información de Inteligencia «confirmada» que demostraba la «participación activa» de la embarcación en operaciones de narcotráfico internacional.

Más de 230 personas han fallecido fruto de las cerca de 70 operaciones llevadas a cabo o dirigidas por el SOUTHCOM en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, todas ellas bajo la premisa de erradicar el «narcoterrorismo» y ante las ávidas críticas de oposición y organizaciones de Derechos Humanos que han llegado a tachar los ataques de ejecuciones extrajudiciales.

Actualmente, la campaña militar del Pentágono ‘Lanza del Sur’ está en los tribunales, donde un juez federal estadounidense ha instado a la Administración de Donald Trump a entregar un memorando del Departamento de Justicia que autoriza legalmente los controvertidos bombardeos iniciados en septiembre de 2025.

of-am