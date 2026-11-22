Luis Bonilla Bojos, junto a la vicepresidenta Raquel Pena e Ito Bisno , ministro de exteriores.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– La Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) planteó la necesidad de fortalecer la diplomacia económica dominicana para abrir nuevos mercados, atraer inversiones y ampliar la participación de la industria nacional en las cadenas internacionales de valor.

La propuesta fue presentada por el presidente de AIREN, Luis José Bonilla Bojos, durante el Almuerzo Anual de la institución, que tuvo como orador principal al ministro de Relaciones Exteriores, Víctor «Ito» Bisonó, quien dictó la conferencia «República Dominicana en el mundo: inversión y desarrollo frente a los desafíos globales».

LLAMAN A FORTALECER LA COMPETITIVIDAD

Bonilla Bojos advirtió que las tensiones geopolíticas, los cambios en las políticas comerciales y la reorganización de las cadenas de suministro representan desafíos para la economía dominicana, especialmente ante las nuevas medidas arancelarias de Estados Unidos.

Aunque valoró las gestiones del Gobierno para abordar esta situación mediante el diálogo y la negociación, sostuvo que la competitividad industrial también requiere mayor productividad, innovación y diversificación de los mercados.

«Nuestro desafío es pasar de ser un destino atractivo para la inversión a consolidarnos como una plataforma de producción, innovación y exportación con mayor valor agregado nacional», expresó.

Asimismo, destacó la necesidad de mejorar la infraestructura logística, la conectividad, los costos energéticos y la formación del talento humano.

IMPULSO AL TALENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

El presidente de AIREN informó que la organización desarrolla, con el respaldo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), un Mapa de Talento Industrial para identificar las competencias que necesita el sector y las brechas de formación existentes.

También resaltó el Plan Estratégico Institucional 2026-2029, estructurado en cinco ejes, así como la caracterización de la industria de la región Norte.

Bonilla Bojos señaló que los gastos locales de las zonas francas superaron los RD$150,000 millones en 2025, según datos del Consejo Nacional de Zonas Francas, lo que representa oportunidades para incorporar más proveedores nacionales y mipymes a las cadenas productivas.

ENCUENTRO CON AUTORIDADES

La actividad contó con la participación de la vicepresidenta Raquel Peña, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, el alcalde Ulises Rodríguez y representantes del sector empresarial, académico y gubernamental.

AIREN reafirmó su disposición de trabajar con la Cancillería y otras instituciones para convertir la diplomacia económica en oportunidades concretas de inversión, producción y exportación.

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