Yadira Polanco, Luz Rodríguez, la dirigente Sugey Monsac y Odainimis Díaz, de las Águilas de Guachupita.

SANTO DOMINGO.- Las Águilas de Guachupita picaron de primero en el inicio de la serie final que disputan ante las Elites de Yamasá, al triunfar de forma aplastante, 104-49, en el XIII Torneo Nacional de Basket Superior Femenino “No Violencia Contra la Mujer”.

El choque se escenificó en el polideportivo del club Renacer, del sector de Guachupita.

Las Águilas tomaron la delantera 1-0 en esta ronda finalista, que está pactada al mejor de un 5-3, en el certamen que organiza la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), que preside el profesor Roberto Ramírez y tiene en opción a la Copa Seaboard “Energía Limpia”.

La disputa de campeonato seguirá este miércoles, a las 5:00 de la tarde, en el polideportivo del club Renacer, en el sector capitalino de Guachupita.

Bajo las riendas de la ex jugadora de la selección nacional femenina, Sugey Monsac, y futura Inmortal del Deporte Dominicano, la Águilas siguen sin perder en todo el transcurrir del femenino con marca inmaculada de 11-0: 8-0 en la regular, 2-0 en semifinal y 1-0 en la final.

Odainimis Díaz continúa demostrando su capacidad ofensiva, esta vez con 30 puntos y nueve rebotes capturados, Luz Rodríguez aportó 18 tantos y Yadira Polanco 16 y tomó siete rebotes.

También contribuyeron Analiz Montero al encestar 13 unidades con cinco rebotes, Leidy Feliz ocho dígitos, Katherine Constanza siete y Angie Hodge cinco más ocho atrapadas.

Por las Élites, Yuren Santana logró 16 puntos y Aradelis Castillo anotó 14 más ocho rebotes.

El campeonato tiene el respaldo del presidente de la República, Luis Abinader; la empresa Seaboard “Energía Limpia”; el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), dirigido por Alberto Rodríguez; el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) y su ministro Kelvin Cruz; y la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), que preside Rafael Uribe.

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