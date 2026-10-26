Águilas, Estrellas y Escogido salen victoriosos beisbol LIDOM

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SANTO DOMINGO.– Las Águilas Cibaeñas, las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido consiguieron victorias este domingo en la continuación del campeonato de béisbol otoño-invernal 2026-2027, organizado por la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

En una jornada de abundante ofensiva, las Águilas derrotaron 9 carreras por 5 a los Tigres del Licey, las Estrellas Orientales vencieron 12-6 a los Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido superaron 15-11 a los Toros del Este.

ÁGUILAS SUPERAN AL LICEY

Las Águilas Cibaeñas se impusieron 9-5 a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo, para sumar una victoria importante en la lucha por mejorar su posición en la tabla de clasificación.

El conjunto cibaeño aprovechó su producción ofensiva para superar a los azules en uno de los enfrentamientos tradicionales del béisbol dominicano.

ESTRELLAS DERROTAN A LOS GIGANTES

Las Estrellas Orientales vencieron 12-6 a los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, con una ofensiva que produjo una docena de carreras.

El equipo verde consiguió así una victoria en territorio francomacorisano, mientras los Gigantes no pudieron contener el ataque de sus rivales.

ESCOGIDO VENCE A LOS TOROS EN JUEGO DE MUCHAS CARRERAS

Los Leones del Escogido derrotaron 15-11 a los Toros del Este en el estadio Francisco A. Micheli, de La Romana, en el partido de mayor producción ofensiva de la jornada dominical.

Los escarlatas fabricaron 15 carreras para imponerse a los romanenses en un encuentro en el que ambos conjuntos sumaron 26 anotaciones, reflejo de una jornada marcada por el bateo.

CONTINÚA LA LUCHA POR LA CLASIFICACIÓN

Los tres resultados contribuyen a la disputa por las posiciones en el campeonato otoño-invernal, que reúne a los seis equipos tradicionales de la pelota dominicana en busca de avanzar a la postemporada.

La competencia continúa con una intensa lucha por acumular victorias y asegurar un puesto entre los equipos que disputarán la siguiente fase del torneo.

of-am