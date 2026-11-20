SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Las Águilas Cibaeñas anunciaron la contratación del ítalo-venezolano Francisco Cervelli como nuevo dirigente del equipo, en sustitución del colombiano Luis «Pipe» Urueta, quien fue despedido horas después de la derrota sufrida el miércoles frente a los Tigres del Licey.

La decisión se produce en medio de una temporada difícil para el conjunto amarillo, que registra marca de 9 victorias y 16 derrotas bajo la dirección de Urueta, un rendimiento muy distante del campeonato 2025-2026, cuando el estratega colombiano condujo a los aguiluchos al primer lugar de la serie regular con récord de 32-17.

BAJO RENDIMIENTO OFENSIVO

La directiva busca que el cambio de mando provoque una reacción en el conjunto cibaeño, cuyo principal problema ha sido la falta de producción ofensiva.

Las Águilas ocupan el último lugar colectivo de la liga en bateo, con promedio de .235, porcentaje de embasarse de .346 y slugging de .345. La situación resulta más preocupante con corredores en posición anotadora, frente a los cuales el equipo apenas batea para .215.

En el departamento de pitcheo tampoco han conseguido la consistencia esperada, con una efectividad colectiva de 4.47, que los coloca en la cuarta posición entre los equipos del campeonato.

CERVELLI ASUME EL RETO

El nuevo dirigente llega con experiencia internacional, luego de conducir a la selección de Italia hasta las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol de 2026. También formó parte del cuerpo técnico de los Padres de San Diego en las Grandes Ligas.

Como jugador, disputó 13 temporadas en las Mayores con los Yankees de Nueva York, Piratas de Pittsburgh, Bravos de Atlanta y Marlins de Miami. Además, conquistó la Serie Mundial de 2009 con los Yankees.

La salida de Urueta también se produce en medio de cuestionamientos de fanáticos sobre algunas de sus decisiones desde el dugout. No obstante, las dificultades del conjunto reflejan igualmente problemas en la producción colectiva y la profundidad de su plantilla.

Con Cervelli al frente, las Águilas esperan recuperar el ritmo competitivo y mejorar su posición en la actual temporada de béisbol invernal.

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