Fernando Geraldino, Roberto Ramírez, presidente de Fedoclubes, y Gilberto De la Cruz, hacen entrega de la Copa Seaboard a las Águilas de Guachupita.

SANTO DOMINGO, RD.- Las Águilas de Guachupita conquistaron su cuarto título seguido con el triunfo obtenido el miércoles 105-62 ante las Élites de Yamasá, barriéndole 3-0 la final del XIII Torneo Nacional de Basket Superior Femenino “No Violencia Contra la Mujer”.

El partido final, tercero de la serie (5-3), se disputó en el polideportivo del club Renacer, del sector de Guachupita, y las Águilas se alzaron con la Copa Seaboard “Energía Limpia”, que fue entregada por el gerente de Responsabilidad Social de la empresa, Fernando Geraldino y el Prof. Roberto Ramírez, presidente de la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes).

La recibieron la presidenta del club Águilas de Guachupita, Suleyda Monsac; el gerente general del equipo, Luis Rojas; la dirigente Sugey Monsac, sus asistentes y sus jugadoras.

Yadira Polanco fue la mejor anotadora con un doble-doble de 27 puntos y 12 rebotes, además ser merecedora de la elección como la Jugadora Más Valiosa de la serie final.

A Polanco le respaldaron Luz Rodríguez con 22 tantos y seis rebotes, Odainimis Díaz aportó 16 unidades, Jesse Jeans tuvo nueve dígitos, siete capturas de balón y dio cuatro asistencias.

Por las Élites, Rudelfis De Jesús consiguió cifras dobles de 22 puntos y la friolera de 17 rebotes, Vanessa Ozuna coló nueve encestes más 11 pelotas atrapadas, y Pamela Pérez nueve.

Cuatro coronas al hilo

Las Águilas de Guachupita han conseguido cuatro campeonatos consecutivos con los del 2023, el cual tuvo como dirigente a Dagoberto Montás, los del 2024 y 2025 al mando del técnico Amílcar González, y en el 2026 bajo las riendas de la ex jugadora Sugey Monsac.

Este año, las guachupiteras no perdieron un partido en todas las fases del torneo, con una marca inmaculada de 13-0: 8-0 en la ronda regular, 2-0 en la semifinal y 3-0 en la serie final.

Durante la obtención de estos cuatro títulos de campeones, las Águilas acumularon un récord de 60-3, incluyendo series regulares, semifinales y finales, informó el gerente Luis Rojas.

El campeonato tiene el respaldo del presidente de la República, Luis Abinader; la empresa Seaboard “Energía Limpia”; el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), dirigido por Alberto Rodríguez; el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) y su ministro Kelvin Cruz; y la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), que preside Rafael Uribe.

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