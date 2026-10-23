Agricultura inicia pignoración ocho millones de libras de pollo

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, dijo este martes que la medida responde a una visión de Estado.

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LA VEGA.– El Ministerio de Agricultura inició la pignoración de ocho millones de libras de pollo, como parte de una estrategia para estabilizar los precios del mercado, respaldar a los productores avícolas y garantizar reservas suficientes para atender la demanda durante las festividades navideñas.

El anuncio se produjo tras una reunión celebrada en el Club Cerro Alto, en La Vega, encabezada por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, con la participación de dirigentes del sector avícola, empresas procesadoras y comercializadoras.

COMPRAS COMENZARÁN ESTE JUEVES

Ángel Hernández, director de la Unidad Ejecutora de Pignoraciones (UEPI), informó que las compras comenzarán este jueves a través de empresas con capacidad para adquirir y procesar la producción nacional. Explicó que la medida responde a una sobreoferta que ha provocado una disminución temporal de los precios.

Pavel Concepción, presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA), agradeció al ministro y al presidente Luis Abinader el respaldo financiero al programa. Destacó que la iniciativa representa un apoyo importante para los pequeños y medianos productores, además de permitir la creación de reservas para diciembre.

PRODUCTORES RECIBIRÁN APOYO LOGÍSTICO

La ejecución del programa estará coordinada por la ADA y el Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE).

Gregory Marte, director ejecutivo de la ADA, explicó que los productores recibirán un enlace para registrar sus datos de contacto y ubicación, con el propósito de organizar las compras mediante las plantas procesadoras participantes.

Precisó que las adquisiciones se realizarán al precio establecido por la asociación, con posibilidad de mejorarlo según evolucione el mercado. Asimismo, indicó que las plantas procesadoras facilitarán el transporte de las aves, evitando que los productores tengan que asumir ese costo.

La ADA dará seguimiento a la incorporación de los productores al programa para coordinar las operaciones de compra y procesamiento.

SECTOR AVÍCOLA VALORA LA MEDIDA

El productor avícola Juan Lucas Alba calificó la pignoración como una respuesta oportuna para reducir los excedentes de producción y devolver la tranquilidad al sector.

Manifestó su confianza en que el almacenamiento de los ocho millones de libras de pollo para su comercialización en diciembre contribuirá a estabilizar los precios y garantizar el abastecimiento durante la temporada navideña.

En el encuentro participaron representantes de las empresas Cibao, Eccus, Don Pollo, Uni Pollo y Norteño, así como de Agrofem, vinculadas a la ejecución de la iniciativa y a la comercialización de la producción avícola nacional.

an/am