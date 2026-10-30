AFP Popular promueve el bienestar de adultos mayores

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SANTO DOMINGO.– La Administradora de Fondos de Pensiones Popular (AFP Popular) reunió a más de 700 personas en dos conferencias sobre envejecimiento activo, bienestar y calidad de vida, realizadas en Santo Domingo y Santiago con motivo del Mes del Adulto Mayor.

Las jornadas, tituladas “Que Siga la Vida”, estuvieron a cargo de la profesional de la conducta Martha Beato y se desarrollaron en Galería 360 y el auditorio del Centro León, respectivamente.

Los encuentros promovieron la reflexión sobre las oportunidades de cada etapa de la vida, así como la importancia de mantener la participación, las relaciones personales y el bienestar integral durante la adultez mayor.

La vicepresidenta de Negocios y Relaciones Institucionales de AFP Popular, Adela Báez, destacó que el compromiso de la entidad trasciende la preparación para el retiro y busca contribuir a que las personas vivan esa etapa con bienestar, dignidad y plenitud.

La iniciativa forma parte de las acciones de responsabilidad social de AFP Popular, orientadas a fomentar una visión positiva del envejecimiento y generar espacios de aprendizaje, integración y desarrollo personal.

Con estas actividades, la institución reafirma su interés en acompañar a las personas durante las distintas etapas de su vida y promover una sociedad más inclusiva y consciente de las necesidades de los adultos mayores.

dh/am