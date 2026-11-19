El ministro Carlos Antonio Fernández Onofre hizo el señalamiento este jueves durante inauguración del Regimiento Mixto de Policía Militar Ciudad Tranquila.

SANTO DOMINGO.– El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, aseguró que la República Dominicana cuenta con las capacidades militares necesarias para enfrentar amenazas como el terrorismo, el narcotráfico y otras modalidades de riesgos a la seguridad nacional, en medio de la compleja situación geopolítica regional e internacional.

El funcionario afirmó que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, dispuesto por el presidente Luis Abinader, permite al país proteger su frontera, defender la soberanía nacional y garantizar la integridad territorial, ante la crisis que atraviesa Haití.

FORTALECIMIENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Fernández Onofre sostuvo que las instituciones militares continuarán ampliando sus capacidades operativas para responder a las amenazas que enfrenta el país, con especial atención a la seguridad fronteriza y la lucha contra las distintas formas de criminalidad.

El ministro ofreció estas declaraciones durante la inauguración del Regimiento Mixto de Policía Militar Ciudad Tranquila, acto que encabezó junto al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien asistió en representación del presidente Abinader.

NUEVA UNIDAD DE APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

La nueva unidad funcionará como una estructura permanente de apoyo a la Policía Nacional en labores de prevención, patrullaje y mantenimiento del orden público.

Fernández Onofre destacó que su transformación permitirá disponer de una institución especializada, mejor equipada y capacitada para contribuir a la seguridad de la población dominicana.

Las instalaciones fueron construidas en 11 meses y 25 días en el recinto militar Coronel Ángel Remigio Tavárez Gutiérrez, conocido como El Polvorín, en Villa Mella.

La obra tuvo una inversión de RD$224 millones, ocupa una superficie de 2,011 metros cuadrados y dispone de capacidad para alojar a 350 soldados.

Durante la actividad también fueron entregados nuevos equipos militares y vehículos destinados a las labores de patrullaje y transporte administrativo.

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