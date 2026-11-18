Díaz habló este miércoles durante un evento con la participación de representantes de diversos sectores de la sociedad.

SANTO DOMINGO.– El ministro de Hacienda, Magín Díaz, afirmó que el Gobierno del presidente Luis Abinader ha tenido que enfrentar más crisis internacionales que cualquier otra administración dominicana, pero destacó que, pese a las dificultades del entorno global, ha conseguido preservar la estabilidad económica del país.

Resaltó la capacidad de respuesta de las autoridades ante los acontecimientos internacionales que han impactado la economía mundial y sostuvo que la República Dominicana ha logrado mantener condiciones de estabilidad, a pesar de las presiones externas.

ESTABILIDAD ECONÓMICA FRENTE A LAS CRISIS

Ofreció estas declaraciones durante un almuerzo encabezado por el presidente Abinader en un hotel de Santo Domingo, al que asistieron empresarios y representantes del comercio y otros sectores productivos.

El funncionario valoró las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar los distintos desafíos y preservar el desempeño de la economía nacional.

GOBIERNO PRESENTA BALANCE Y PROYECCIONES

Durante el encuentro, el presidente Luis Abinader presentó un balance de los principales resultados económicos alcanzados por su administración y expuso las perspectivas y proyecciones gubernamentales ante representantes del sector privado.

La actividad permitió intercambiar impresiones sobre la situación económica nacional, los desafíos del entorno internacional y las perspectivas de crecimiento de la República Dominicana.

Díaz reiteró que, pese a las sucesivas crisis externas, el país ha conseguido mantener su estabilidad económica, lo que atribuyó a la capacidad de respuesta de la administración frente a un escenario internacional complejo.

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