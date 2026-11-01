Afirma los haitianos respaldan tropa para combatir pandillas

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SANTO DOMINGO.– El excónsul de Haití en la República Dominicana, Edwin Paraison, afirmó que la población haitiana respalda la decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de desplegar tropas militares para combatir las bandas criminales que controlan amplios sectores de Puerto Príncipe y otras zonas del país.

Sostuvo que existe una percepción favorable entre los haitianos hacia la participación salvadoreña en la Fuerza de Supresión de Pandillas, debido a la falta de resultados de las misiones internacionales que han intentado restablecer la seguridad en Haití.

Durante una entrevista con Héctor Herrera Cabral, en el programa televisivo D’AGENDA, el exfuncionario haitiano comparó la actual situación con la presencia de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (MINUSTAH), encabezada por Brasil, cuya intervención también recibió aceptación de amplios sectores de la población.

No obstante, consideró necesario aclarar las dudas sobre la cadena de mando de los militares salvadoreños, debido a que algunos sectores temen que operen bajo las órdenes de su propio alto mando y no directamente de la fuerza internacional.

Recordó que Bukele había condicionado en 2024 el envío de soldados a Haití a un mandato de Naciones Unidas, la aceptación del Gobierno haitiano y el financiamiento de la comunidad internacional.

BANDAS CRIMINALES COMIENZAN A RETROCEDER

Paraisson, presidente de la Fundación Zile, afirmó que, por primera vez, los principales cabecillas de las organizaciones criminales sienten temor ante la presencia de fuerzas extranjeras.

Mencionó las estructuras dirigidas por Joseph Wilson, alias Lanmo Sanjou, y Claudy Celestin, conocido como Chen Mechan, cuyos integrantes estarían experimentando desbandadas y restricciones en sus actividades delictivas.

También destacó que las extorsiones a comerciantes y transportistas encarecen los productos que llegan a los consumidores haitianos.

TENSIÓN POR EL MURO FRONTERIZO

Sobre la convocatoria a consulta del embajador dominicano Faruk Miguel Castillo, Paraison atribuyó el conflicto a una confusión sobre la franja territorial ubicada detrás del muro fronterizo.

Explicó que las autoridades dominicanas construyeron la verja a varios metros de los bornes fronterizos, dejando un espacio para labores de vigilancia, situación que algunos sectores haitianos interpretan equivocadamente como una incursión en su territorio.

sp-am