Hay gente que no vive en el presente. Vive en el recuerdo.
Yo soy uno de ellos.
Estoy aferrado a los recuerdos de cuando era niño. No porque no quiera crecer, sino porque ahí, en esa época, fui más feliz que nunca y no lo sabía.
Recuerdo la casa de mi abuela en el barrio Vietnam, de Los Mina, como si fuera ayer. El piso de cemento frío donde jugábamos descalzos. El olor a café colado en la mañana. El sonido del radio con bachata bajita mientras mi abuela cocinaba. El patio con las matas donde nos subíamos a tumbar guayabas y manzanas de oro. La calle sin asfaltar, donde jugábamos pelota con un palo de escoba y un «caco de muñeca» de goma hasta que se hacía de noche y mi mamá gritaba mi nombre desde la puerta.
En ese tiempo no teníamos nada y lo teníamos todo.
No teníamos celular, pero teníamos amigos de verdad. No teníamos internet, pero teníamos imaginación. No teníamos dinero, pero teníamos tiempo. El tiempo se sentía eterno. Un día de verano duraba una vida entera.
Recuerdo cuando llovía y salíamos a bañarnos en la lluvia, a brincar en los charcos, a hacer barquitos de papel que se iban por la cuneta como si fueran barcos de verdad. Recuerdo las navidades, cuando no importaban los regalos, lo importante era que estábamos todos juntos. Recuerdo la Semana Santa, el sancocho, la habichuela con dulce, la familia entera en una sola casa, riendo, discutiendo, peleando, pero juntos.
Recuerdo a mi papá llegando del trabajo cansado, pero siempre con algo en la mano, un dulce, un pan, fritura, un refresco, un abrazo. Recuerdo a mi mamá peinándome, regañándome, cuidándome como solo una madre dominicana sabe cuidar. Recuerdo a mis hermanos, a mis primos, a mis tíos, durmiendo todos apretados en una cama, contando cuentos de miedo hasta quedarnos dormidos.
Hoy miro para atrás y me doy cuenta de que esos momentos eran el paraíso. Y no lo sabíamos.
POR QUÉ NOS AFERRAMOS TANTO
Nos aferramos a los recuerdos de niños porque el mundo de adulto es demasiado duro.
De niño, el problema más grande era que se acabara el recreo. De adulto, el problema es que no alcanza el dinero, que no hay trabajo, que hay que pagar casa, que hay que sobrevivir.
De niño, si te caías, te levantabas, te sacudías la tierra y seguías jugando. De adulto, si te caes, te quedas en el suelo, porque nadie te levanta.
De niño, todo el mundo era familia. El vecino era tío, la vecina era tía, todo el barrio te cuidaba. De adulto, no conoces ni al que vive al lado.
De niño, creías que tus padres eran eternos. Que tu abuela nunca se iba a morir. Que la casa de tu infancia siempre iba a estar ahí. De adulto, entiendes que nada es eterno. Que la gente se va. Que las casas se venden. Que los barrios cambian. Que los que amabas ya no están.
Por eso nos aferramos. Porque el recuerdo es lo único que no nos pueden quitar. Te pueden quitar la casa, te pueden quitar el trabajo, te pueden quitar el país, te pueden obligar a emigrar, pero no te pueden quitar lo que viviste cuando eras niño.
LA DIÁSPORA VIVE DE RECUERDOS
Y si hay alguien que vive aferrado a los recuerdos de cuando era niño, es el dominicano que está lejos.
El que está en Nueva York, en Madrid, en Puerto Rico, no vive en Nueva York. Vive en su barrio de República Dominicana. Vive en su infancia.
Cuando cierra los ojos, no ve nieve. Ve el sol de su campo. Cuando escucha una bachata en un carro, no está en El Bronx, está en la esquina de su casa, con sus amigos. Cuando come un mangú en un restaurante dominicano en Estados Unidos, no está comiendo mangú, está comiendo el mangú de su mamá.
Por eso cada diciembre vuelve. No vuelve por la playa, no vuelve por el clima. Vuelve a buscar a ese niño que dejó atrás. Vuelve a sentarse en el mismo colmado, a caminar la misma calle, a abrazar a la misma gente, esperando sentir lo mismo que sentía cuando tenía ocho años.
Y a veces lo siente. Por un momento. Por un instante, vuelve a ser niño. Se le olvida la renta, se le olvida el trabajo, se le olvida el frío, se le olvida la soledad. Vuelve a reír como antes.
Pero después, cuando se monta en el avión de regreso, vuelve la realidad. Y entiende que ese niño ya no existe. Que el barrio cambió. Que muchos ya murieron. Que la casa de su abuela ya no es la misma. Que él mismo ya no es el mismo.
Y llora en silencio, con los audífonos puestos, mirando por la ventana del avión, aferrado a esos recuerdos como quien se aferra a una foto que se está borrando.
NO ES NOSTALGIA, ES AMOR
A veces nos dicen que tenemos que superar el pasado, que tenemos que vivir el presente, que no podemos vivir de recuerdos.
Pero los que dicen eso no entienden. No es que vivamos en el pasado. Es que el pasado vive en nosotros.
Los recuerdos de cuando éramos niños son nuestra identidad. Son lo que nos hace ser quienes somos. Son la prueba de que una vez fuimos felices sin necesitar nada. Son la prueba de que fuimos amados de verdad, sin condiciones, sin interés.
Estar aferrado a esos recuerdos no es debilidad. Es amor. Amor a tu infancia, amor a tu familia, amor a tu barrio, amor a tu país, amor a ese niño que fuiste y que todavía vive dentro de ti, aunque la vida te haya golpeado tanto.
Yo no quiero olvidar. No quiero olvidar la voz de mi abuela llamándome a comer. No quiero olvidar el olor a tierra mojada después de la lluvia. No quiero olvidar a mis amigos de la infancia, aunque ya no hablemos. No quiero olvidar esos veranos eternos donde no había preocupaciones.
Porque si olvido eso, ¿qué me queda?
AL FINAL, TODOS SOMOS ESE NIÑO
Todos, en el fondo, seguimos siendo ese niño que jugaba descalzo, que creía que el mundo era bueno, que pensaba que sus padres nunca iban a morir, que soñaba con ser grande.
Nos hicimos grandes. Y descubrimos que ser grande duele. Que ser grande cansa. Que ser grande a veces da ganas de llorar.
Por eso, cuando la vida nos aprieta, cuando estamos lejos, cuando estamos solos, cuando estamos tristes, cerramos los ojos y volvemos ahí. Volvemos a ser niños. Volvemos a la casa de la abuela. Volvemos al patio. Volvemos a la calle. Volvemos a ser felices por un ratito.
Estoy aferrado a los recuerdos de cuando era niño. Y no me da vergüenza decirlo.
Porque esos recuerdos son mi casa. Son mi refugio. Son mi país. Son lo único que la vida no me ha podido quitar.
Y mientras los tenga, ese niño nunca va a morir.