Advierte RD debe anticiparse a posible fin TPS haitianos en EU

SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, expresó preocupación tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que permite a la administración avanzar con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350,000 ciudadanos haitianos, lo que podría derivar en deportaciones masivas.
Aunque reconoció que se trata de una decisión soberana de EE.UU., Domínguez Trujillo advirtió que República Dominicana no puede ignorar las posibles repercusiones regionales.
“El pueblo dominicano tiene el deber de mantenerse alerta. Nuestro país comparte una isla con Haití y cualquier decisión internacional que involucre movimientos migratorios masivos debe ser observada con la mayor responsabilidad y previsión posible”, dijo.
Crisis en Haití y presión migratoria
El líder del PED señaló que la crisis institucional, política, económica y de seguridad que atraviesa Haití podría dificultar deportaciones a gran escala y generar presión migratoria sobre la región.
“Ante esa realidad, la República Dominicana debe prepararse desde ahora para cualquier eventualidad. No podemos actuar cuando la crisis llegue a nuestra frontera; debemos anticiparnos, fortalecer nuestros controles migratorios y proteger con firmeza nuestra soberanía nacional”.
Análisis técnico y monitoreo
Domínguez Trujillo informó que instruyó a su equipo técnico y político a convocar una reunión de análisis para evaluar el alcance de la decisión de EE.UU. y estudiar escenarios que afecten directa o indirectamente a República Dominicana.
“El Gobierno dominicano tiene la responsabilidad de monitorear permanentemente esta situación y coordinar todas las acciones necesarias para garantizar que ninguna decisión adoptada por otros países termine trasladando nuevas presiones migratorias hacia nuestro territorio”.
“RD no es la solución a crisis ajenas”
Enfatizó que la comunidad internacional debe entender que República Dominicana no puede ser la salida a políticas migratorias de otras naciones.
“La República Dominicana no puede ser considerada un destino alternativo para resolver las consecuencias de políticas migratorias adoptadas por otras naciones. Nuestro país tiene el derecho soberano e irrenunciable de decidir quién entra, quién permanece y bajo qué condiciones se autoriza el ingreso, siempre conforme a nuestra Constitución y nuestras leyes”.
Defensa de la soberanía
Reiteró que la defensa de la soberanía debe ser política de Estado, sin intereses partidarios.
“Esta no es una posición contra ninguna nación ni contra ningún pueblo. Es una posición a favor de la República Dominicana. Defender nuestras fronteras, hacer cumplir nuestras leyes migratorias y proteger la estabilidad nacional constituye una obligación irrenunciable de cualquier Estado responsable”.
Llamado al Gobierno
Finalmente, exhortó al Gobierno a reforzar la vigilancia fronteriza, fortalecer la capacidad operativa de las autoridades migratorias y mantener una posición firme ante cualquier escenario que comprometa la seguridad del país.
“La mejor forma de enfrentar una crisis es anticipándose a ella. La República Dominicana debe estar preparada para defender su soberanía, proteger sus fronteras y salvaguardar, por encima de cualquier otra consideración, los intereses del pueblo dominicano”.
Esos haitianos ahora terminaran en territorios dominicano gracias a Trump y los que votaron por el.
DEMAGOGIA Y PAYOLEO MEDIATICO DE ESTE ESPERPENTO QUE NACIO EN EEUU. SI ES TAN NAZIONALISTA PORQUE NO RENUNCIA A SU CUIDADANIA DE EEUU?
Amigo usted no está informado, ya el Señor RANFI, renunció a la ciudadanía americana y ya tiene más de 10 años en RD.
Pero ese malagradecido y al mismo tiempo no es confiable por todo los acto de su abuelo con las hermanas Mirabal CTE y hoy el es dominicano gracias a Dios y José Francisco Peña Gómez que muchos por la dobre nacionalidad y 1994 Rafael Albuquerque lo aprobó pero también el se lo olvidó que es Chevalier por Trujillo como lleva la sangre de Trujillo también lo va negar mardito Aquellos que lleguen a creer en ese cuervo 😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎❤️
Para el 2018, responsablemente apoyé a Luis Ramfis Dominguez Trujillo para optar por la presidencia de Dominican Republic.
Pero, este ha cometido el error de formar un partido politico, antes de ser habilitado para aspirar a ser presidente o vicepresidente.
Diganle la verdad al pueblo.
¿Está este caballero habilitado para ser candidato presidencial?
Dr. Raúl Hernández P.
Bueno pana El Luis abinader solo esta inprovisando en ese gobierno a El no le importa que se llene de haitianos El esta hay ayudando a su amigo del conet El plan de ellos es desfarcar El estados ya van 60 mil millones prestado para ellos hacer fiesta ese señor para campaña cogio dinero de Ong para poner El tal Alvarez que es un pro haitiano para ellos llevar una agenda encontra de los dominicanos ese señor tenemos que sacarlo
jajajajajajjaa cuantos kilometros de muro habian antes?, cuantos puesto de captura de datos biometricos habian en la frontera? cuantos puestos de vigilancia habian antes? nadie ha invertido mas en esa frontera que Abinader!!!
Nadie ha invertido más en la frontera que Abinader? La pregunta es, cuanto se robaron de esa inversión?
Asi es, nuestro presidente Abinader a demostrado ser más dominicano que los anteriores.
Excellente, el problema no es racista
Que cosa es TPS tuve que leer para entender porque el titulo para que y eu tampoco, parece que es la union europea y resulta que habla de estados unidos, por dios
Ese es el problema de los que se ponen a opinar sin saber. No tiene nada que ver con la Unión Europea. Es un programa estrictamente norteamericano. Mi hijo, sigue viendo tu Alofoke y no opines hasta que entiendas.
Racista DEGENERADO. Hijo de canina.
#BlackLivesMatter #RefugeesWelcome #NoHumanBeingIsIllegal #Factura1937 #FuckTrujillo